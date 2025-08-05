Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın köklü ekiplerinden Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselebilmek için 3. eleme turunu geçmek isteyen Fenerbahçe, Feyenoord karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Fenerbahçe evinde oynayacağı maç öncesinde skor üstünlüğünü alıp, rövanş maçında avantajlı olan taraf olmak istiyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Feyenoord'a deplasmanında nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Jhon Duran, Archie Brown, Skriniar ve Nelson Semedo gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde deplasmandan avantajlı bir skor almak ve turu garantilemek istiyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?