Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

FENERBAHÇE AVANTAJI ELDE ETMEK İSTİYOR

Avrupa futbolunun heyecan dolu gecelerinden birine sahne olacak olan bu mücadelede, Fenerbahçe avantajlı bir skor elde ederek İstanbul’daki rövanşa rahat çıkmayı hedefliyor.



Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona büyük umutlarla hazırlanan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda zorlu bir engeli aşmak istiyor. Hollanda futbolunun köklü temsilcilerinden Feyenoord karşısında alınacak olası bir galibiyet, sarı-lacivertlileri hem moral hem de tur açısından önemli bir konuma taşıyacak.