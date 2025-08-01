Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, grup aşamasına bir adım daha yaklaşmak için sahada ter dökecek. Rövanşlı oynanacak mücadelede ilk karşılaşmayı deplasmanda kazanmak isteyen Fenerbahçe, Feyenoord karşısında saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın köklü ekiplerinden Feyenoord'a konuk olacak. Rövanşlı oynanacak olan mücadelede Fenerbahçe ilk maçta deplasmanda kazanmak ve play-off turuna bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?