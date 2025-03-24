FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi: Dünya Kupası E Grubu maçları ne zaman?

Dünya Kupası'nda eleme grupları karşılaşmaları takvimi belli oldu. Macaristan'ı rövanşta da mağlup eden Türkiye, elemelerde E grubunda yer alıyor. Eleme gruplarını ikinci tamamlayan 12 takım ile elemelerde ilk ikiye giremeyen, Uluslar Ligi genel sıralamasında en üstte yer alan grup birincileri Dünya Kupası finalleri için yarışacak. İşte, Dünya Kupası E Grubu maçları...