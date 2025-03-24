FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi: Dünya Kupası E Grubu maçları ne zaman?
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki play-off karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı ve adını Uluslar Ligi A Grubuna yazdı. Dünya Kupası eleme grupları maçlarında Milli Takım E grubunda mücadele edecek. Millilerin grubundaki rakipleri ise Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya oldu. Dünya Kupası Milli maç ne zaman?
Dünya Kupası'nda eleme grupları karşılaşmaları takvimi belli oldu. Macaristan'ı rövanşta da mağlup eden Türkiye, elemelerde E grubunda yer alıyor. Eleme gruplarını ikinci tamamlayan 12 takım ile elemelerde ilk ikiye giremeyen, Uluslar Ligi genel sıralamasında en üstte yer alan grup birincileri Dünya Kupası finalleri için yarışacak. İşte, Dünya Kupası E Grubu maçları...