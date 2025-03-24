NTV.COM.TR

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi: Dünya Kupası E Grubu maçları ne zaman?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki play-off karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı ve adını Uluslar Ligi A Grubuna yazdı. Dünya Kupası eleme grupları maçlarında Milli Takım E grubunda mücadele edecek. Millilerin grubundaki rakipleri ise Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya oldu. Dünya Kupası Milli maç ne zaman?

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi: Dünya Kupası E Grubu maçları ne zaman? - 1

Dünya Kupası'nda eleme grupları karşılaşmaları takvimi belli oldu. Macaristan'ı rövanşta da mağlup eden Türkiye, elemelerde E grubunda yer alıyor. Eleme gruplarını ikinci tamamlayan 12 takım ile elemelerde ilk ikiye giremeyen, Uluslar Ligi genel sıralamasında en üstte yer alan grup birincileri Dünya Kupası finalleri için yarışacak. İşte, Dünya Kupası E Grubu maçları...

SPOR&SKOR HABERLERİ

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi: Dünya Kupası E Grubu maçları ne zaman? - 2

FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği ile 11 Haziran - 19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri takvimi ise şöyle:

1. maç haftası - 21-22 Mart

2. maç haftası - 24-25 Mart

3. maç haftası - 6-7 Haziran

4. maç haftası - 9-10 Haziran

5. maç haftası - 4-5-6 Eylül

6. maç haftası - 7-8-9 Eylül

7. maç haftası - 9-10-11 Ekim

8. maç haftası - 12-13-14 Ekim

9. maç haftası - 13-14-15 Kasım

10. maç haftası - 16-17-18 Kasım

Play-off maçları - 26 ve 31 Mart 2026

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi: Dünya Kupası E Grubu maçları ne zaman? - 3

DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım'ın yer aldığı E grubu maçları eylül ayında başlayacak. Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya'nın bulunduğu E grubu fikstürü şöyle:

4 Eylül / 19:00 Gürcistan - Türkiye
4 Eylül / 21:45 Bulgaristan - İspanya
7 Eylül / 16:00 Gürcistan - Bulgaristan
7 Eylül / 21:45 Türkiye - İspanya
11 Ekim / Bulgaristan - Türkiye
11 Ekim / 21:45 İspanya - Gürcistan
14 Ekim / 21:45 Türkiye - Gürcistan
14 Ekim / 21:45 İspanya - Bulgaristan
15 Ekim / 20:00 Gürcistan - İspanya
15 Ekim / 20:00 Türkiye - Bulgaristan
18 Ekim / 22:45 İspanya - Türkiye
18 Ekim / 22:45 Bulgaristan - Gürcistan

DAHA FAZLA GÖSTER