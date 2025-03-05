FIFA Dünya Kupası takvimi 2026: Milli takım hazırlık maçı ne zaman? Türkiye - Meksika özel maçı saat kaçta, nerede?

2026 DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

2026 Dünya Kupası, ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde gerçekleşecek.



Kupa'nın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda, final maçı da 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.