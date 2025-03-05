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FIFA Dünya Kupası takvimi 2026: Milli takım hazırlık maçı ne zaman? Türkiye - Meksika özel maçı saat kaçta, nerede?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçları kapsamında Meksika ile karşılaşıyor. ABD'de yapılacak müsabaka Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenecek. Meksika, milli takım ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Spor severler ''Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? Türkiye - Meksika milli maçı hangi tarihte?'' sorularını yöneltiyor.

FIFA Dünya Kupası takvimi 2026: Milli takım hazırlık maçı ne zaman? Türkiye - Meksika özel maçı saat kaçta, nerede? - 1

FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım, iki özel maçta top koşturacak. Ev sahibi ABD'de yapılacak maçların ikincisi Meksika ile Kenan Stadyumu'nda oynanacak. Millilerin ilk maçının detayları ise TFF tarafından açıklanacak. İşte, Dünya Kupası milli maç detayları...

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FIFA Dünya Kupası takvimi 2026: Milli takım hazırlık maçı ne zaman? Türkiye - Meksika özel maçı saat kaçta, nerede? - 2

MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Türkiye, Meksika ile FIFA Dünya Kupası ikinci hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadele 10 Haziran Salı günü TSİ 03:30'da yapılacak. Maç, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda düzenlenecek.

FIFA Dünya Kupası takvimi 2026: Milli takım hazırlık maçı ne zaman? Türkiye - Meksika özel maçı saat kaçta, nerede? - 3

2026 DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

2026 Dünya Kupası, ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Kupa'nın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda, final maçı da 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

FIFA Dünya Kupası takvimi 2026: Milli takım hazırlık maçı ne zaman? Türkiye - Meksika özel maçı saat kaçta, nerede? - 4

11-27 Haziran tarihlerindeki grup maçları, ev sahibi 16 şehirde olacak.

Son 32 turu maçları 28 Haziran-3 Temmuz'da Guadalajara ve Philadelphia hariç diğer kentlerde, son 16 turu karşılaşmaları 4-7 Temmuz'da Vancouver, Seattle, Meksiko, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia ve New York/New Jersey'de yapılacak.

9-11 Temmuz tarihlerindeki çeyrek finaller Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston, 14-15 Temmuz'daki yarı finaller Dallas ve Atlanta, 18 Temmuz'daki üçüncülük maçı Miami ev sahipliğinde olacak.

2026 Dünya Kupası'nın fikstürü 2025 yılı sonunda çekilecek.

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