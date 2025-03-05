FIFA Dünya Kupası takvimi 2026: Milli takım hazırlık maçı ne zaman? Türkiye - Meksika özel maçı saat kaçta, nerede?
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçları kapsamında Meksika ile karşılaşıyor. ABD'de yapılacak müsabaka Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenecek. Meksika, milli takım ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Spor severler ''Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor? Türkiye - Meksika milli maçı hangi tarihte?'' sorularını yöneltiyor.
FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım, iki özel maçta top koşturacak. Ev sahibi ABD'de yapılacak maçların ikincisi Meksika ile Kenan Stadyumu'nda oynanacak. Millilerin ilk maçının detayları ise TFF tarafından açıklanacak. İşte, Dünya Kupası milli maç detayları...