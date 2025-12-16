FIFA futbolda 2025'in en iyilerini seçti
16.12.2025 22:42
Son Güncelleme: 16.12.2025 23:01
Emre İliksiz
FIFA, 2025 yılının en iyilerini belirledi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain'in damga vurduğu gecede, Ousmane Dembele Ballon d'Or'dan sonra bir büyük ödül daha kazandı.
FIFA tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin oy kullandığı 'The Best' ödüllerinin kazananları açıklandı. 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi.
Erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu.
YILIN EN İYİ ERKEK FUTBOLCUSU
FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu ödülünü, Paris Saint-Germain'in Fransız futbolcusu Ousmane Dembele kazandı.
Geçtiğimiz sezon PSG'de Şampiyonlar Ligi, Süper Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluk yaşayan yıldız oyuncu, kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı.
28 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 53 karşılaşmada 35 gol attı.
Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma
Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique
Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman
Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati
Yılın golü ödülü: Santiago Montiel
Independiente de Avellaneda formsı giyen 25 yaşındaki Arjantinli, mayıs ayında Arjantin Ligi'nde oynanan Independiente Rivadavia karşısında attığı röveşata golüyle ödülü kazandı.
Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC
Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking
Yılın ilk 11'i: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele
Yılın En İyi Erkek Futbolcusu seçilen Ousmane Dembele, Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü de kazanmıştı.