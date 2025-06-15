FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda? FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta?
Yenilenen formatıyla ilk kez düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid, İnter, Bayern Münih, Atletico Madrid, PSG gibi takımlar mücadele ediyor. Organizasyon 4 yılda bir 32 ekibin katılımıyla gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliği yapacağı turnuvada maçlar 11 şehirdeki 12 stadyumda oynanacak. Dev turnuvada toplam 1 milyar dolarlık ödül havuzu dikkat çekti. Peki FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman? İşte, organizasyonun takvimi…
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 6, Afrika, Asya, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 4'er, Okyanusya ve ev sahibi ABD'den birer ekip mücadele ediyor. Dörderli 8 gruba ayrılan takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan bugün oynanacak maçlarla devam edecek. İşte, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maç programı…