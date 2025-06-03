FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILINIR, NEDEN TÜRKİYE YOK?

1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla ilk kez düzenlenen organizasyon, yeni formatıyla 15 Haziran'da ilk kez sahne alacak. Turnuva için öncelik her kıtanın kulüpler düzeyindeki en önemli kupasını kazanmak gerekiyor. Mesela, Avrupa kıtasında 2021-2024 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar. Ayrıca kulüpler sıralamasında ilk 8'e giren takımlar, 2025 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanıyor.



Bu koşullara bakıldığında temsilcilerimiz Avrupa'da başarılı olamadığından FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılamıyor.