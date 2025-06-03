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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yeni formatıyla ilk kez düzenleniyor. 4 yılda bir düzenlenen kupa organizasyonu bu sene 32 takımlar gerçekleşecek ve toplamda 63 maça çıkılacak. ABD ev sahipliğinde 11 şehirdeki 12 stadyumda maçlar oynanacak. Böylesine prestijli bir organizasyonda gözler Türkiye'den temsilci takımları aradı. Spor severler ''2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türkiye neden yok?'' sorusunu yöneltiyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları - 1


Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran'da ABD'de başlıyor. Futbola damga vuran birbirinden başarılı takımlar şampiyonluk için yeşil sahaya çıkacak. Her kıtanın kulüpler düzeyindeki en önemli kupasını kazanmak için futbolcular top koşturacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılma şartları neler?

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları - 2

KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA NASIL KATILINIR, NEDEN TÜRKİYE YOK?

1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla ilk kez düzenlenen organizasyon, yeni formatıyla 15 Haziran'da ilk kez sahne alacak. Turnuva için öncelik her kıtanın kulüpler düzeyindeki en önemli kupasını kazanmak gerekiyor. Mesela, Avrupa kıtasında 2021-2024 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar. Ayrıca kulüpler sıralamasında ilk 8'e giren takımlar, 2025 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanıyor.

Bu koşullara bakıldığında temsilcilerimiz Avrupa'da başarılı olamadığından FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılamıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları - 3

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na 2021-2024 arası UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonları ile beraber katsayı sıralamasına göre Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 6, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler bölgesinden 4, Afrika'dan 4, Asya'dan 4 ve Okyanusya'dan 1 takım olmak üzere toplam 32 takım katılıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları - 4

TAKIMLAR

A Grubu

Palmeiras (Brezilya)

Porto (Portekiz)

Al Ahly (Mısır)

Inter Miami (ABD)

B Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa)

Atletico Madrid (İspanya)

Botafogo (Brezilya)

Seattle Sounders (ABD)

C Grubu

Bayern Münih (Almanya)

Auckland City (Yeni Zelanda)

Boca Juniors (Arjantin)

Benfica (Portekiz)

D Grubu

Flamengo (Brezilya)

Chelsea (İngiltere)

Esperance Tunis (Tunus)

Los Angeles FC (ABD)

E Grubu

River Plate (Arjantin)

Inter (İtalya)

Urawa Red Diamonds (Japonya)

Monterrey (Meksika)

F Grubu

Fluminense (Brezilya)

Borussia Dortmund (Almanya)

Ulsan (Güney Kore)

Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu

Manchester City (İngiltere)

Juventus (İtalya)

Wydad (Fas)

Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu

Real Madrid (İspanya)

Al Hilal (Suudi Arabistan)

Salzburg (Avusturya)

Pachuca (Meksika)

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