FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na nasıl katılınır, Türkiye neden yok? Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yeni formatıyla ilk kez düzenleniyor. 4 yılda bir düzenlenen kupa organizasyonu bu sene 32 takımlar gerçekleşecek ve toplamda 63 maça çıkılacak. ABD ev sahipliğinde 11 şehirdeki 12 stadyumda maçlar oynanacak. Böylesine prestijli bir organizasyonda gözler Türkiye'den temsilci takımları aradı. Spor severler ''2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Türkiye neden yok?'' sorusunu yöneltiyor.
Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran'da ABD'de başlıyor. Futbola damga vuran birbirinden başarılı takımlar şampiyonluk için yeşil sahaya çıkacak. Her kıtanın kulüpler düzeyindeki en önemli kupasını kazanmak için futbolcular top koşturacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılma şartları neler?