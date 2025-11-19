FIFA sıralaması güncellendi: A Milli Takım bir basamak yükseldi

19.11.2025 20:36

DHA

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 25. sıraya yükseldi.

FIFA sıralaması güncellendi: A Milli Takım bir basamak yükseldi
Anadolu Ajansı

2026 Dünya Kupası Elemeleri son maçında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, play-off turunda mücadele edecek. 

FIFA sıralaması güncellendi: A Milli Takım bir basamak yükseldi 1
Anadolu Ajansı

Eleme maçlarının ardından FIFA ülke sıralaması da güncellendi. Ay-Yıldızlılar, böylelikle FIFA sıralamasında Haziran 2017'den bu yana en yüksek konumuna ulaştı. 

3092 GÜN SONRA İLK 2
Anadolu Ajansı

3092 GÜN SONRA İLK

Milliler, son olarak teknik direktörlük görevini Fatih Terim'in yürüttüğü dönemde, 1 Haziran 2017 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 25'inci sırada yer almıştı. 

FIFA sıralaması güncellendi: A Milli Takım bir basamak yükseldi 3
Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı, Kasım ayında oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında Bulgaristan'ı Bursa'da 2-0 yenmiş, daha sonra ise FIFA sıralamasının 1 numarası İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

 

Milliler, bu performansın karşılığında toplam 12.51 puan kazandı ve Avusturya’yı geride bıraktı.

FIFA sıralaması güncellendi: A Milli Takım bir basamak yükseldi 4
Anadolu Ajansı

Dünya sıralamasının zirvesinde ise İspanya, Mili Takımımıza puan kaybetmesine rağmen liderlik koltuğundaki yerini korudu.

FIFA sıralaması güncellendi: A Milli Takım bir basamak yükseldi 5
Anadolu Ajansı

KASIM AYI FIFA SIRALAMASI

 

1- İspanya – 1877.18

2- Arjantin – 1873.32

3-Fransa – 1870.00

4-İngiltere – 1834.09

5- Brezilya – 1760.42

6- Portekiz – 1760.38

7-Hollanda – 1756.27

8- Belçika – 1730.71

9-Almanya – 1724.14

10- Hırvatistan – 1716.88

11- Fas – 1713.11

12- İtalya – 1702.07

13- Kolombiya – 1701.30

14- ABD – 1681.88

15- Meksika – 1675.75

16- Uruguay – 1672.61

17- İsviçre – 1654.69

18- Japonya – 1650.11

19- Senegal – 1638.09

20- Danimarka – 1616.74

21- İran – 1616.02

22- Güney Kore – 1599.44

23- Ekvador – 1591.73

24- Avusturya – 1585.50

25- Türkiye – 1582.70

26- Avustralya – 1574.01