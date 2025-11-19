FIFA sıralaması güncellendi: A Milli Takım bir basamak yükseldi
19.11.2025 20:36
DHA
FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 25. sıraya yükseldi.
2026 Dünya Kupası Elemeleri son maçında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, play-off turunda mücadele edecek.
Eleme maçlarının ardından FIFA ülke sıralaması da güncellendi. Ay-Yıldızlılar, böylelikle FIFA sıralamasında Haziran 2017'den bu yana en yüksek konumuna ulaştı.
3092 GÜN SONRA İLK
Milliler, son olarak teknik direktörlük görevini Fatih Terim'in yürüttüğü dönemde, 1 Haziran 2017 tarihinde açıklanan FIFA sıralamasında 25'inci sırada yer almıştı.
A Milli Futbol Takımı, Kasım ayında oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında Bulgaristan'ı Bursa'da 2-0 yenmiş, daha sonra ise FIFA sıralamasının 1 numarası İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.
Milliler, bu performansın karşılığında toplam 12.51 puan kazandı ve Avusturya’yı geride bıraktı.
Dünya sıralamasının zirvesinde ise İspanya, Mili Takımımıza puan kaybetmesine rağmen liderlik koltuğundaki yerini korudu.
KASIM AYI FIFA SIRALAMASI
1- İspanya – 1877.18
2- Arjantin – 1873.32
3-Fransa – 1870.00
4-İngiltere – 1834.09
5- Brezilya – 1760.42
6- Portekiz – 1760.38
7-Hollanda – 1756.27
8- Belçika – 1730.71
9-Almanya – 1724.14
10- Hırvatistan – 1716.88
11- Fas – 1713.11
12- İtalya – 1702.07
13- Kolombiya – 1701.30
14- ABD – 1681.88
15- Meksika – 1675.75
16- Uruguay – 1672.61
17- İsviçre – 1654.69
18- Japonya – 1650.11
19- Senegal – 1638.09
20- Danimarka – 1616.74
21- İran – 1616.02
22- Güney Kore – 1599.44
23- Ekvador – 1591.73
24- Avusturya – 1585.50
25- Türkiye – 1582.70
26- Avustralya – 1574.01