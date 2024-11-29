FIFA The Best ödülleri sahibini buluyor: Onuachu'nun golü Puskas'a aday!

2024 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler artık FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullanabilecek.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında bulunuyor.