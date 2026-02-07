FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev! 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek FIFA 2026 Dünya Kupası'nda yönetici olarak görev alacağını söyleyen Cüneyt Çakır, "İlk defa bir Türk Dünya Kupası’nda yönetici olarak görev alacak. Gerçekten çok büyük bir gurur." diye konuştu.

Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın da Amerika'da olmasını dilediğini söyledi.