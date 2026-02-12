FIFA'dan Türk takımına 12 puan ceza. İki yılda çöktüler, Süper Lig'den 2. Lig'e
12.02.2026 12:30
NTV - Haber Merkezi
FIFA, zor günler geçiren Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi. Adana temsilcisi iki yılda çöküşü yaşadı. İşte ayrıntılar...
BİR DÖNEM YILDIZ YAĞMURU
İki yıl önce Süper Lig'de mücadele eden ve başkan Murat Sancak önderliğinde Balotelli, Dzyuba, Onyekuru, Cisse, Belhanda gibi isimlere imza attıran Adana Demirspor zor günler yaşıyor.
FIFA'DAN CEZA GELDİ
Son olarak FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre komite, kulübe toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uyguladı.
Adana Demirspor, ligde eksi 40 puanla son sırada bulunuyor. Adana temsilcisi yeni sezonda yoluna 2. Lig'de devam edecek.
YÖNETİMİ TARAFTAR ALMIŞTI
Adana Demirspor'un yeni sahibi taraftarı olmuştu. Bir süredir mali krizle mücadele eden kulüpte yönetim, Şimşekler Grubu öncülüğünde kurulan yapıya devredilmişti.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"- Başlattığımız 'Yaşasın Demirspor' kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, Sayın Murat Sancak ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır.
- Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir.
- Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir."
Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye edilmişti.