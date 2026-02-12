FIFA'dan Türk takımına 12 puan ceza. İki yılda çöktüler, Süper Lig'den 2. Lig'e

Adana Demirspor'un yeni sahibi taraftarı olmuştu. Bir süredir mali krizle mücadele eden kulüpte yönetim, Şimşekler Grubu öncülüğünde kurulan yapıya devredilmişti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"- Başlattığımız 'Yaşasın Demirspor' kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, Sayın Murat Sancak ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır.

- Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir.

- Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir."