Fikstür belli oldu: Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile karşılaşacak. Peki, Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?
Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir'in fikstürü belli oldu. İstanbul temsilcisinin fikstürü şöyle: