NTV.COM.TR’ye geri dön

Fikstür belli oldu: Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile karşılaşacak. Peki, Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman?

Fikstür belli oldu: Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman? - 1

Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir'in fikstürü belli oldu. İstanbul temsilcisinin fikstürü şöyle:

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fikstür belli oldu: Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman? - 2

2 Ekim Çarşamba:

17.30 Başakşehir-Rapid Wien

24 Ekim Perşembe:

19.45 Celje-Başakşehir

7 Kasım Perşembe:

23.00 Kopenhag-Başakşehir

27 Kasım Çarşamba:

18.30 Başakşehir-Petrocub

12 Aralık Perşembe:

20.45 Başakşehir-Heidenheim

19 Aralık Perşembe:

23.00 Cercle Brugge-Başakşehir

Fikstür belli oldu: Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman? - 3
DAHA FAZLA GÖSTER