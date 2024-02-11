Fildişi Sahili-Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EN BAŞARILI ÜLKE MISIR

Turnuva tarihinde 7 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Mısır, en başarılı takım olarak öne çıkıyor.

Mısır, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 ve sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 kez kupanın sahibi oldu.

Kamerun'un 5, Gana'nın 4 kez kupayı müzesine götürdüğü turnuvada Nijerya 1980, 1994 ve 2013 yıllarında, Fildişi Sahili ise 1992 ve 2015 yıllarında şampiyonluk turu attı.