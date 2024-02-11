Fildişi Sahili-Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde düzenlenen turnuvanın finali için geri sayım başladı. Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. Peki, Fildişi Sahili-Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon bu gece belli olacak. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşı karşıya gelecek. İşte, Fildişi Sahili-Nijerya maçı hakkında bilgiler...