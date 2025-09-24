Filenin Efeleri çeyrek final için sahada! Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Efeleri, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. A Milliler, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki grup aşamasında Libya, Kanada, Japonya'yı yendi ve son 16 turunda da Hollanda'yı geride bırakarak hedeflerine daha da yaklaştı. Yarı finaller için ise tek engel Polonya. Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?