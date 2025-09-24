Filenin Efeleri çeyrek final için sahada! Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde mücadele ediyor. G grubundaki rakiplerini peş peşe mağlup eden Filenin Efeleri, yarı finale kalabilmek adına Polonya karşısında performans sergileyecek. Son 16 turunda da Milliler, Hollanda'yı 3-1 yenmişti. İşte, Türkiye - Polonya çeyrek final karşılaşması detayları...
Filenin Efeleri, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. A Milliler, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki grup aşamasında Libya, Kanada, Japonya'yı yendi ve son 16 turunda da Hollanda'yı geride bırakarak hedeflerine daha da yaklaştı. Yarı finaller için ise tek engel Polonya. Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?