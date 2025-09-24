NTV.COM.TR

Filenin Efeleri çeyrek final için sahada! Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde mücadele ediyor. G grubundaki rakiplerini peş peşe mağlup eden Filenin Efeleri, yarı finale kalabilmek adına Polonya karşısında performans sergileyecek. Son 16 turunda da Milliler, Hollanda'yı 3-1 yenmişti. İşte, Türkiye - Polonya çeyrek final karşılaşması detayları...

Filenin Efeleri çeyrek final için sahada! Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Filenin Efeleri, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. A Milliler, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki grup aşamasında Libya, Kanada, Japonya'yı yendi ve son 16 turunda da Hollanda'yı geride bırakarak hedeflerine daha da yaklaştı. Yarı finaller için ise tek engel Polonya. Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Filenin Efeleri çeyrek final için sahada! Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇINA ÇIKIYOR!

Milliler, çeyrek final müsabakasında Polonya ile 24 Eylül Çarşamba günü karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 15:00'te TRT Spor Yıldız ekranlarından aktarılacak.

Filenin Efeleri çeyrek final için sahada! Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası G grubunda; Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenmişti. Son 16 turunda da Hollanda ile karşılaşarak rakibini 3-1 mağlup etti.

Çeyrek final rakibi Polonya ise B grubunda Romanya'yı 3-0, Katar'ı da 3-0 ve Gollanda'yı ise 3-1 geride bırakarak son 16'ya kalmıştı. Son 16 turunda Kanada'yı 3-1 yendi.

Filenin Efeleri çeyrek final için sahada! Türkiye - Polonya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 4

Millilerimiz, rakibi Polonya'yo elemesi halinde yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

25 Eylül'de iki çeyrek final mücadelesi yapılacak. Bir dinlenme gününün ardından madalya turları düzenlenecek. 27 Eylül'de iki yarı final, 28 Eylül'de ise bronz ve altın madalya maçları olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER