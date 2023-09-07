FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE: Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda üst üstte dördüncü kez son 16 turuna yükseldi. Milliler son müsabakasında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Tüm gözler şimdi bu kritik maçta. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç tarihi merak ediliyor. Voleybolseverler, milli voleybol maçının tarihinin yanı sıra saati ve yayıncı kanalını da öğenmek istiyor. İşte, Türkiye-Slovenya voleybol maçı hakkında bilgiler...