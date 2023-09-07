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FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE: Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda üst üstte dördüncü kez son 16 turuna yükseldi. Milliler son müsabakasında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Tüm gözler şimdi bu kritik maçta. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE: Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç tarihi merak ediliyor. Voleybolseverler, milli voleybol maçının tarihinin yanı sıra saati ve yayıncı kanalını da öğenmek istiyor. İşte, Türkiye-Slovenya voleybol maçı hakkında bilgiler...

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FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE: Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

MİLLİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Son 16 turunda B Grubu'nu lider tamamlayan Slovenya'yla eşleşen "Filenin Efeleri", güçlü rakibiyle Bulgaristan'ın Varna kentinde karşılaşacak.

Milli takım, grubunda oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Slovenya'yı eleyerek, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Türkiye-Slovenya voleybol maçı 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Müsabakanın TSİ 17:30'da TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE: Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MİLLİ TAKIM BU ETABA NASIL GELDİ?

"Filenin Efeleri", İsrail'de düzenlenen D Grubu'nda Fransa, Romanya, Yunanistan, Portekiz ve İsrail'le karşılaştı.

İlk maçta Fransa'ya 3-0, ikinci müsabakada Romanya'ya 3-2 yenilen milliler, üçüncü maçta Yunanistan'ı 3-1 yenmeyi başardı. Dördüncü maçta çekişmeli geçen Portekiz maçını 3-2 kaybeden milli takım, son müsabakasında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

2017, 2019 ve 2021'den sonra 2023'te de son 16 turuna kalan milli takım, üst üste dördüncü kez aynı başarıyı yakalamış oldu.

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE: Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FİLENİN EFELERİ MAÇ İÇİN ÜMİTLİ

2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Faik Samet Güneş, turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan milli voleybolcu, Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacaklarını ifade etti.

Milli takımın grup karşılaşmalarını 4'üncü tamamladığını hatırlatan Faik Samet Güneş, şunları kaydetti:

"Son 16 turunda Slovenya ile eşleştik. Avrupa’nın en önemli takımlarından, gümüş madalya sahibi Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacağımıza inanıyoruz. Büyük bir çekişmeye sahne olacak. Toplantılarımız, antrenmanlarımız, hazırlıklarımız sürüyor. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz, onları iyi tanıyan bir hocamız var. Onlarla çok maç oynadığımız için artık biz de tanıyoruz. Seyir zevki yüksek bir maç olacak. Umarım turu geçen taraf biz oluruz."

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