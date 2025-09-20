Filenin Efeleri çeyrek finalde! Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale adım attı. Milliler, tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldı. Son 16 turu maçında Hollanda ile eşleşen Türkiye, maçı 3-1 kazandı. Kanada ile gerçekleştirilen son grup maçını da 3-0 kazanmışlardı. Şampiyonluk için parkeye çıkacak Filenin Efeleri maç takvimi ise gündemde bulunuyor.
Filenin Efeleri, son 16 turundaki rakibi Hollanda'yı mağlup ederek üst tura yükseldi. Grup maçları aşamasında Türkiye; Japonya Libya ve Kanada ile mücadele etti. Böylece G Grubunu lider tamamladı. Son 16 turunda eşleşilen Hollanda'ya karşı Milliler, Milletler Ligi'nde oynamış ve 3-1 yenilmişti. Sıra çeyrek final maçına geldi. Peki, Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı ne zaman?