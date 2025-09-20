NTV.COM.TR

Filenin Efeleri çeyrek finalde! Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale adım attı. Milliler, tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldı. Son 16 turu maçında Hollanda ile eşleşen Türkiye, maçı 3-1 kazandı. Kanada ile gerçekleştirilen son grup maçını da 3-0 kazanmışlardı. Şampiyonluk için parkeye çıkacak Filenin Efeleri maç takvimi ise gündemde bulunuyor.

Filenin Efeleri, son 16 turundaki rakibi Hollanda'yı mağlup ederek üst tura yükseldi. Grup maçları aşamasında Türkiye; Japonya Libya ve Kanada ile mücadele etti. Böylece G Grubunu lider tamamladı. Son 16 turunda eşleşilen Hollanda'ya karşı Milliler, Milletler Ligi'nde oynamış ve 3-1 yenilmişti. Sıra çeyrek final maçına geldi. Peki, Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile 24 Eylül günü mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor ekranından canlı yayımlanıyor. Ancak maçın saati FIVB tarafından duyurulacak.

Filenin Efeleri, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yendir. Grup maçlarının ilkini Japonya ile gerçekleştiren Türkiye, bu karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı. Libya ile ikinci grup maçını 3-1 Milli takım üstlünlüğü ile noktalandı. A Milliler Kanada'yı da 3-0 yendi.

Milli takım Dünya Şampiyonası geniş kadro şöyle:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

