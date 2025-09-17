Filenin Efeleri son 16 turuna çıkıyor! Türkiye Dünya Şampiyonası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Gurubunda son maçını Kanada'ya karşı yaptı. 3-0 rakibini mağlup eden Türkiye, son 16 turunda mücadele edecek. Filenin Efeleri, grubunda Japonya, Libya ve Kanada ile oynadı ve namağlup adını son 16'ya yazdırdı. Gözler Filenin Efeleri son 16 turu maçında olacak.
Türkiye, grubunu lider tamamlayarak son 16'da maçında yer alacak. Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Efeleri, altın madalya için mücadele veriyor. Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen turnuvada Milliler, çeyrek finale kalabilmek için top koşturacak. Peki, Türkiye son 16 turu voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?