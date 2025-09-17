NTV.COM.TR

Filenin Efeleri son 16 turuna çıkıyor! Türkiye Dünya Şampiyonası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Gurubunda son maçını Kanada'ya karşı yaptı. 3-0 rakibini mağlup eden Türkiye, son 16 turunda mücadele edecek. Filenin Efeleri, grubunda Japonya, Libya ve Kanada ile oynadı ve namağlup adını son 16'ya yazdırdı. Gözler Filenin Efeleri son 16 turu maçında olacak.

Filenin Efeleri son 16 turuna çıkıyor! Türkiye Dünya Şampiyonası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? - 1

Türkiye, grubunu lider tamamlayarak son 16'da maçında yer alacak. Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Efeleri, altın madalya için mücadele veriyor. Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen turnuvada Milliler, çeyrek finale kalabilmek için top koşturacak. Peki, Türkiye son 16 turu voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Filenin Efeleri son 16 turuna çıkıyor! Türkiye Dünya Şampiyonası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? - 2

FİLENİN EFELERİ SON 16 TURU MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız'ın Kanada galibiyeti ardından sıra son 16 turunda. Milliler, son 16 turuna çıkacağı rakibi Polonya - Hollana karşılaşması ardından belli olacak. Mücadele 20 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Maçın saati FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.

Filenin Efeleri son 16 turuna çıkıyor! Türkiye Dünya Şampiyonası voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? - 3

A Milli Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası grup maçlarında Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı da 3-0 yenerek üst tura adını yazdırdı. Takım, son 16'dan da galip ayrılırsa çeyrek finalde yarışacak.

Türkiye, Kanada maçında; Mirza, Bedirhan, Murat, Efe, Mert, Adis, Berkay (Can, Cafer, Ahmet) ile yer aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER