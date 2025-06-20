Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası ne zaman başlıyor? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç takvimi

Seri başı gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile oynayacak.



Grup maçlarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura çıkacak. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde ile eşleşecek. Çyrek final için karşılaşacak takımlar daha sonra yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına çıkacak.



Filenin Sultanları çeyrek final, yarı final ve finale kalması durumunda maçları Bangkok'ta oynayacak.