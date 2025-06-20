Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası ne zaman başlıyor? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında boy gösterecek. 8 gruptan oluşan şampiyonada Filenin Sultanları E Grubunda yer alıyor. Bu kapsamda grubundaki Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşmalara çıkacak. Peki, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası ne zaman, saat kaçta?
Filenin Sultanları Millerler Ligi ardından Dünya Şampiyonasına çıkıyor. Voleybol antrenörü Daniele Santarelli öncülüğünde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk için elinden geleni yapacak. E Grubunda yer alan Millilerin ilk maçı 23 Ağustos'ta İspanya ile olacak. Dünya Şampiyonası 2025 yılında Tayland ev sahipliğinde düzenlenecek. İşte, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Filenin Sultanları maç takvimi...