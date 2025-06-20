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Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası ne zaman başlıyor? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç takvimi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonasında boy gösterecek. 8 gruptan oluşan şampiyonada Filenin Sultanları E Grubunda yer alıyor. Bu kapsamda grubundaki Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşmalara çıkacak. Peki, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası ne zaman başlıyor? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç takvimi - 1

Filenin Sultanları Millerler Ligi ardından Dünya Şampiyonasına çıkıyor. Voleybol antrenörü Daniele Santarelli öncülüğünde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonluk için elinden geleni yapacak. E Grubunda yer alan Millilerin ilk maçı 23 Ağustos'ta İspanya ile olacak. Dünya Şampiyonası 2025 yılında Tayland ev sahipliğinde düzenlenecek. İşte, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Filenin Sultanları maç takvimi...

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Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası ne zaman başlıyor? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç takvimi - 2

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milliler, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası kapsamında ilk grup maçına 23 Ağustos günü saat 15:30'da İspanya ile çıkacak. Karşılaşma Nakhon Ratchasima şehrinde gerçekleşecek. Maçların TRT'den canlı olarak aktarılacağı tahmin ediliyor.

Maç programı:

23 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025

12.00 Türkiye-Kanada

Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası ne zaman başlıyor? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç takvimi - 3

Seri başı gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile oynayacak.

Grup maçlarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura çıkacak. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde ile eşleşecek. Çyrek final için karşılaşacak takımlar daha sonra yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına çıkacak.

Filenin Sultanları çeyrek final, yarı final ve finale kalması durumunda maçları Bangkok'ta oynayacak.

Filenin Sultanları 2025 Dünya Şampiyonası ne zaman başlıyor? Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası maç takvimi - 4

FIVB KADINLAR DÜNYA ŞAMPİYONASI GRUPLARI

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

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