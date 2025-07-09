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Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: Hande, Cansu, İlkin kadroda yok mu, neden oynamıyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. hafta maçlarına başlıyor. Hollanda'da gerçekleşecek 4 maçın takvimi ve kadrosu da belli oldu. Ancak kadroda Hande Baladın, Cansu Özbay ve İlkin Aydın'ın yer almaması dikkat çekti. Şampiyonluk hedefi ile sahada yer alan Filenin Sultanları kadrosunda Hande Baladın, Cansu Özbay ve İlkin Aydın'ın olmamasının nedeni sakatlık. İşte, Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu...

Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: Hande, Cansu, İlkin kadroda yok mu, neden oynamıyor? - 1

Filenin Sultanları Hollanda'da dört kritik maça çıkıyor. İlk rakip ev sahibi Hollanda olurken Milliler; Çekya, İtalya ve Sırbistan ile de karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, puan tablosunda liderliği zorlama niyetinde. Ancak VNL'nin Hollanda ayağında kadroda Hande Baladın, İlkin Aydın ve Cansu Özbay yer almadı.

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Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: Hande, Cansu, İlkin kadroda yok mu, neden oynamıyor? - 2

HANDE, CANSU VE İLKİN NEDEN KADRODA YOK?

Millilerin dev kadrosunda yer almayan Cansu, İlkin ve Hande'nin sakatlık dolayısıyla Hollanda maçlarında olmayacağı bildirildi.

Hande Baladın, VNL’in 2. haftasında yaşadığı sakatlık (sol uyluk quadriceps kasında zorlanma) nedeniyle tedavi ve tedbir amaçlı kadroda yer almadı.

İlkin Aydın’ın sol uyluğunda başlayan ağrılar nedeniyle yapılan tetkiklerinde quadriceps kasında zorlanma tespit edildi ve tedavisine başlandı.

Cansu Özbay son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması nedeniyle tetkik ve tedavi amacıyla kadroda yer almadı.

Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: Hande, Cansu, İlkin kadroda yok mu, neden oynamıyor? - 3

FİLENİN SULTANLARI VNL 3. HAFTA KADROSU

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

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