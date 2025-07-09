Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: Hande, Cansu, İlkin kadroda yok mu, neden oynamıyor?

HANDE, CANSU VE İLKİN NEDEN KADRODA YOK?

Millilerin dev kadrosunda yer almayan Cansu, İlkin ve Hande'nin sakatlık dolayısıyla Hollanda maçlarında olmayacağı bildirildi.



Hande Baladın, VNL’in 2. haftasında yaşadığı sakatlık (sol uyluk quadriceps kasında zorlanma) nedeniyle tedavi ve tedbir amaçlı kadroda yer almadı.



İlkin Aydın’ın sol uyluğunda başlayan ağrılar nedeniyle yapılan tetkiklerinde quadriceps kasında zorlanma tespit edildi ve tedavisine başlandı.



Cansu Özbay son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması nedeniyle tetkik ve tedavi amacıyla kadroda yer almadı.