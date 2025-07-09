Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu: Hande, Cansu, İlkin kadroda yok mu, neden oynamıyor?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. hafta maçlarına başlıyor. Hollanda'da gerçekleşecek 4 maçın takvimi ve kadrosu da belli oldu. Ancak kadroda Hande Baladın, Cansu Özbay ve İlkin Aydın'ın yer almaması dikkat çekti. Şampiyonluk hedefi ile sahada yer alan Filenin Sultanları kadrosunda Hande Baladın, Cansu Özbay ve İlkin Aydın'ın olmamasının nedeni sakatlık. İşte, Filenin Sultanları 3. hafta kadrosu...
Filenin Sultanları Hollanda'da dört kritik maça çıkıyor. İlk rakip ev sahibi Hollanda olurken Milliler; Çekya, İtalya ve Sırbistan ile de karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, puan tablosunda liderliği zorlama niyetinde. Ancak VNL'nin Hollanda ayağında kadroda Hande Baladın, İlkin Aydın ve Cansu Özbay yer almadı.