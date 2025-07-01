Filenin Sultanları 3. hafta Milletler Ligi maçları: Türkiye voleybol maçları ne zaman? A Milli Takım Hollanda'da!

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇLARI

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Hollan'da da rakipleri; Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile oynayacak.



İlk karşılaşma Hollanda ile 9 Temmuz günü saat 21:30'da olacak.



11 Temmuz / Çekya - Türkiye maçı 21:30,



12 Temmuz / Türkiye - İtalya maçı 20:00,



13 Temmuz / Sırbistan - Türkiye maçı 21:00'de gerçekleşecek.



Maçlar ise TRT Spor ekranlarından canlı olarak aktarılıyor.