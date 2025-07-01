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Filenin Sultanları 3. hafta Milletler Ligi maçları: Türkiye voleybol maçları ne zaman? A Milli Takım Hollanda'da!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. haftasını Hollanda'da geçirecek. Bugüne kadar çıktığı 8 maçın 7'sinden galip ayrılan Filenin Sultanları, İstanbul'daki Brezilya karşılaşmasından mağlup oldu. VNL'nin 3. haftasında Hollanda'da ilk rakip ev sahibi takım olacak. Ardından Türkiye; Çekya, İtalya ve Sırbistan ile mücadele edecek. Peki, Filenin Sultanları 3. hafta VNL maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları 3. hafta Milletler Ligi maçları: Türkiye voleybol maçları ne zaman? A Milli Takım Hollanda'da! - 1

Filenin Sultanları, İstanbul'daki dört maçın 3'ünü kazandı ve VNL puan durumu tablosunda 19 puanla 4. sırada yerini aldı. Ekibimiz 3. haftada Apeldoorn şehrinde rakipleri ile kozlarını paylaşacak. Bu hafta sonunda ilk 8'e kalan takımlar finalde yer alma şansını yakalıyor. İşte, Filenin Sultanları maç takvimi...

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Filenin Sultanları 3. hafta Milletler Ligi maçları: Türkiye voleybol maçları ne zaman? A Milli Takım Hollanda'da! - 2

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇLARI

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 9-13 Temmuz tarihleri arasında Hollan'da da rakipleri; Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile oynayacak.

İlk karşılaşma Hollanda ile 9 Temmuz günü saat 21:30'da olacak.

11 Temmuz / Çekya - Türkiye maçı 21:30,

12 Temmuz / Türkiye - İtalya maçı 20:00,

13 Temmuz / Sırbistan - Türkiye maçı 21:00'de gerçekleşecek.

Maçlar ise TRT Spor ekranlarından canlı olarak aktarılıyor.

Filenin Sultanları 3. hafta Milletler Ligi maçları: Türkiye voleybol maçları ne zaman? A Milli Takım Hollanda'da! - 3

Hollanda haftası ardından puan tablosunda ilk 8'de yer alan takımlar finallerde yarışacak. Finaller 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

Filenin Sultanları 3. hafta Milletler Ligi maçları: Türkiye voleybol maçları ne zaman? A Milli Takım Hollanda'da! - 4

VNL PUAN DURUMU

1- İtalya 22 Puan

2- Polonya 21 Puan

3- Brezilya 20 Puan

4- Türkiye 19 Puan

5- Japonya 18 Puan

6- Çin 15 Puan

7- Almanya 14 Puan

8- ABD 11 Puan

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