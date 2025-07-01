Filenin Sultanları 3. hafta Milletler Ligi maçları: Türkiye voleybol maçları ne zaman? A Milli Takım Hollanda'da!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. haftasını Hollanda'da geçirecek. Bugüne kadar çıktığı 8 maçın 7'sinden galip ayrılan Filenin Sultanları, İstanbul'daki Brezilya karşılaşmasından mağlup oldu. VNL'nin 3. haftasında Hollanda'da ilk rakip ev sahibi takım olacak. Ardından Türkiye; Çekya, İtalya ve Sırbistan ile mücadele edecek. Peki, Filenin Sultanları 3. hafta VNL maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, İstanbul'daki dört maçın 3'ünü kazandı ve VNL puan durumu tablosunda 19 puanla 4. sırada yerini aldı. Ekibimiz 3. haftada Apeldoorn şehrinde rakipleri ile kozlarını paylaşacak. Bu hafta sonunda ilk 8'e kalan takımlar finalde yer alma şansını yakalıyor. İşte, Filenin Sultanları maç takvimi...