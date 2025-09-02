Filenin Sultanları ABD karşısında! Türkiye - ABD çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. E grubundaki maçlarını da 3'te 3 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci kez peş peşe çeyrek finali deneyimliyor. 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda da ABD ile çeyrek finalde eşleşmişti. gözler Türkiye - ABD voleybol maçında olacak. İşte, Filenin Sultanları çeyrek final maçı heyecanı...
Türkiye, çeyrek finalde ABD ile oynuyor. Geçtiğimiz FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ABD ile karşışan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3-0 mağlubiyetle turnuvaya veda etmişti. Bu defa şampiyonluk için tek engel ABD olacak. Dünya Voleybol Şampiyonası maç takvimi...