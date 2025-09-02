Filenin Sultanları ABD karşısında! Türkiye - ABD çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda da Türkiye, çeyrek finalde ABD ile karşılaşmış ancak 3-0 yenilgi ile veda etmişti. ABD yarı finallerde Sırbistan karşısında mücadele etmişti ancak üst tura çıkan Sırbistan olmuştu.



Turnuvada yar finaller 6 Eylül'de, 3.'lük ve final ise 7 Eylül'de düzenlenecek.