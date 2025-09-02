NTV.COM.TR

Filenin Sultanları ABD karşısında! Türkiye - ABD çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. E grubundaki maçlarını da 3'te 3 yaparak tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci kez peş peşe çeyrek finali deneyimliyor. 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda da ABD ile çeyrek finalde eşleşmişti. gözler Türkiye - ABD voleybol maçında olacak. İşte, Filenin Sultanları çeyrek final maçı heyecanı...

Türkiye, çeyrek finalde ABD ile oynuyor. Geçtiğimiz FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ABD ile karşışan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3-0 mağlubiyetle turnuvaya veda etmişti. Bu defa şampiyonluk için tek engel ABD olacak. Dünya Voleybol Şampiyonası maç takvimi...

FİLENİN SULTANLARI - ABD MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımız, çeyrek finalde ABD ile 4 Eylül Perşembe günü saat 16:30'da Bangkok'ta karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

Filenin Sultanları 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda da Türkiye, çeyrek finalde ABD ile karşılaşmış ancak 3-0 yenilgi ile veda etmişti. ABD yarı finallerde Sırbistan karşısında mücadele etmişti ancak üst tura çıkan Sırbistan olmuştu.

Turnuvada yar finaller 6 Eylül'de, 3.'lük ve final ise 7 Eylül'de düzenlenecek.

Çeyrek finalde; Hollanda, Japonya, ABD, Türkiye, İtalya, Polonya, Brezilya ve Fransa karşılaşmaları olacak. 

Millilerin yarı finale kalması halinde rakibi, Hollanda - Japonya maçının galibi olacak.

