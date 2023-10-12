Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank)
Milli Takım formasıyla büyük başarılara imza atan Eda Erdem, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Gizem Örge bu kez rakip oldu. Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Maçı karar seti sonunda 3-2 kazanan Vakıfbank kupaya uzanan taraf oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet oldu. Gabi'nin sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skorda dengeyi bulsa da son bölümde Fedorovtseva ile etkili olan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-23 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.