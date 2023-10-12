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Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank)

Milli Takım formasıyla büyük başarılara imza atan Eda Erdem, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Gizem Örge bu kez rakip oldu. Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Maçı karar seti sonunda 3-2 kazanan Vakıfbank kupaya uzanan taraf oldu.

Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 1

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet oldu. Gabi'nin sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skorda dengeyi bulsa da son bölümde Fedorovtseva ile etkili olan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-23 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

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Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 2

VakıfBank, ikinci sete 5-1'lik seriyle başladı. Eda Erdem'in oyuna dahil olmasıyla toparlanan sarı-lacivertliler, farkı 2 sayıya (13-11) indirince konuk ekip molaya gitti.

Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 3

Mola dönüşü Aslı Kalaç ile üst üste 2 tane blok sayısı kazanan Fenerbahçe Opet, Eda Erdem'in ACE sayılarıyla öne geçti: 14-13. 3-0'lık seriyle yeniden öne geçen (15-16) VakıfBank, üstünlüğü bırakmadı ve seti 25-22 kazanarak 1-1 beraberliği sağladı.

Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 4

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Fedorovtseva ile üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Opet, skoru 15-11'e getirdi.

Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 5

VakıfBank, Stysiak'ın hem savunmada hem de hücumda etkili oyununa Gabi ile cevap verse de son bölümde servislerde başarılı olan sarı-lacivertliler, seti 25-22 üstün tamamladı ve tekrar öne geçti: 2-1

Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 6

Dördüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Sarı-lacivertliler, mola dönüşü farkı 5 sayıya (9-4) taşısa da VakıfBank, 16-16'da skoru eşitledi ve ardından öne geçti: 16-17.

Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 7

Kalan bölümde rakibinin skoru dengelemesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-23 kazanarak tekrar dengeyi sağladı: 2-2.

Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 8

Final setine Stysiak'ın sayısıyla başlayan Fenerbahçe Opet, karşısında hücumda üstünlüğü ele alan VakıfBank 9-5 öne geçti. Son bölümde 3 maç sayısı hakkı kazanan VakıfBank, seti 15-12 ve maçı da 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 9
Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 10
Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 11
Filenin Sultanları bu kez rakip oldu! (Şampiyon Vakıfbank) - 12
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