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Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? (Türkiye- İtalya çeyrek final maçı tarihi)

Filenin Sultanları'nın çeyrek final maçı için geri sayım sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde İtalya ile mücadele edecek. Milletler Ligi'nde 9 galibiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran milli takım, İtalya'yı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? İşte Türkiye- İtalya çeyrek final maçı tarihi...

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? (Türkiye- İtalya çeyrek final maçı tarihi) - 1

'Filenin Sultanları' FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde final peşinde. Voleybol Milletler Ligi Türkiye İtalya çeyrek final maçı, 13 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Çeyrek final mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? (Türkiye- İtalya çeyrek final maçı tarihi) - 2

FİNAL TARİHLERİ

2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalleri 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek.


Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? (Türkiye- İtalya çeyrek final maçı tarihi) - 3

YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİP

Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, lig etabını 21 puanla 6. sırada bitiren İtalya oldu. Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde İtalya'yı geçmeyi başarırsa yarı finalde ABD-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? (Türkiye- İtalya çeyrek final maçı tarihi) - 4

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

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