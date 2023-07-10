Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? (Türkiye- İtalya çeyrek final maçı tarihi)
Filenin Sultanları'nın çeyrek final maçı için geri sayım sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde İtalya ile mücadele edecek. Milletler Ligi'nde 9 galibiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran milli takım, İtalya'yı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman? İşte Türkiye- İtalya çeyrek final maçı tarihi...
'Filenin Sultanları' FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde final peşinde. Voleybol Milletler Ligi Türkiye İtalya çeyrek final maçı, 13 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Çeyrek final mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.