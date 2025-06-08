FİLENİN SULTANLARI: Çin - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Çin - Türkiye maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde dördüncü karşılaşmasına Çin karşısında çıkıyor. 3’te 3 yapan Ay-yıldızlı temsilcimiz namağlup serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Filenin Sultanları, son olarak Polonya'yı 3-2 mağlup etti. 1. haftanın 4. karşılaşmasında ev sahibi Çin ile mücadele edecek olan Milli Takım parkede galibiyet hedefliyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, voleybol mücadelesine ilişkin bilgiler…
2025 FIVB Milletler Ligi'nin dördüncü maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Çin ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?