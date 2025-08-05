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Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası için sahnede! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için parkeye çıkıyor. Filenin Sultanları, turnuva öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Sırbistan ile gerçekleşen ilk hazırlık mücadelesini 3-0 kazandı. Türkiye, Sırbistan takımıyla iki hazırlık maçına daha çıkacak. Ardından Dünya Şampiyonası ilk grup maçına İspanya ile çıkacak. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman?

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası için sahnede! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası heyecanı hazırlık maçlarıyla başladı. A Milliler, E grubundaki ilk maçına çıkmadan önce Sırbistan ile hazırlık müsabakasında top koşturuyor. İlk maçı 3-0 kazanan Filenin Sultanları, kalan hazırlık maçlarının da galibi olmak için parkede yerini alacak. Gözler Türkiye - İspanya Dünya Şampiyonası maçında! İşte, detaylar...

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Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası için sahnede! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇLARI BAŞLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan ile ilk hazırlık maçını kazandı. Dünya Şampiyonası'ndaki diğer iki hazırlık maçı ise 5-6 Ağustos günlerinde yine Sırbistan ile olacak. Maçlar canlı olarak aktarılmıyor.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası için sahnede! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, E grubunda mücadele edecek. Grubundaki ilk maç ise 23 Ağustos günü saat 15:30'da İspanya ile olacak. Maçların TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.

Gruptaki diğer maçlar;

25 Ağustos (15:30) Türkiye - Bulgaristan
27 Ağustos (12:00) Türkiye - Kanada

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası için sahnede! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

Geniş Kadro:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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