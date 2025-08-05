Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası için sahnede! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için parkeye çıkıyor. Filenin Sultanları, turnuva öncesinde hazırlık maçlarına çıkıyor. Sırbistan ile gerçekleşen ilk hazırlık mücadelesini 3-0 kazandı. Türkiye, Sırbistan takımıyla iki hazırlık maçına daha çıkacak. Ardından Dünya Şampiyonası ilk grup maçına İspanya ile çıkacak. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman?
FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası heyecanı hazırlık maçlarıyla başladı. A Milliler, E grubundaki ilk maçına çıkmadan önce Sırbistan ile hazırlık müsabakasında top koşturuyor. İlk maçı 3-0 kazanan Filenin Sultanları, kalan hazırlık maçlarının da galibi olmak için parkede yerini alacak. Gözler Türkiye - İspanya Dünya Şampiyonası maçında! İşte, detaylar...