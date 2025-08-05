Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası için sahnede! Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇLARI BAŞLADI

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan ile ilk hazırlık maçını kazandı. Dünya Şampiyonası'ndaki diğer iki hazırlık maçı ise 5-6 Ağustos günlerinde yine Sırbistan ile olacak. Maçlar canlı olarak aktarılmıyor.