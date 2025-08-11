Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası ilk maçı ne zaman? Türkiye - İspanya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası öncesi Sırbistan ile üç hazırlık maçına çıktı. Üç maçın 2'sinden galip, 1'inden ise mağlup ayrılan Filenin Sultanları, E Grubunda üç maça çıkacak. Milliler, son 16 turu için olağanüstü performans sergileyecek. Eda Erdem'in de kadroda olacağı FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası İspanya maçı için nefesler tutuldu. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman?
Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nı Tayland'da geçirecek. E Grubundaki A Milli Takım, grup maçları kapsamında İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile oynayacak. Şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Filenin Sultanları, finallere kalmak için parkede olacak. Türkiye geniş kadrosu da TVF tarafından duyuruldu. İşte, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası kadrosu...