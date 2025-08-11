NTV.COM.TR

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası ilk maçı ne zaman? Türkiye - İspanya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası öncesi Sırbistan ile üç hazırlık maçına çıktı. Üç maçın 2'sinden galip, 1'inden ise mağlup ayrılan Filenin Sultanları, E Grubunda üç maça çıkacak. Milliler, son 16 turu için olağanüstü performans sergileyecek. Eda Erdem'in de kadroda olacağı FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası İspanya maçı için nefesler tutuldu. Peki, Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman?

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nı Tayland'da geçirecek. E Grubundaki A Milli Takım, grup maçları kapsamında İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile oynayacak. Şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Filenin Sultanları, finallere kalmak için parkede olacak. Türkiye geniş kadrosu da TVF tarafından duyuruldu. İşte, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası kadrosu...

TÜRKİYE - İSPANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Tayland'da düzenlenecek olan FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'nin İspanya ile gerçekleşecek ilk maçı 23 Ağustos Cumartesi saat 15:30'da olacak. Karşılaşmanın TRT1, TRTR Spor ya da Yıldız'dan ekrana gelmesi bekleniyor. Grup maçlarından galibiyetle ayrılıp adını ilk 16'ya yazdırması durumunda finallerde yer alabilecek.

Milliler daha sonra; 25 Ağustos'ta Bulgaristan, 27 Ağustos'ta ise Kanada ile oynayacak.

Grup maçları sornasında ilk iki sırada yer alan toplam 16 takım bir üst tur olan son 16'ya yükselecek. Bu aşamada grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek final için top koşturacak. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası geniş kadrosu:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

