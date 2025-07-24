Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman? FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadro

Dünya Şampiyonası E grubunda yer alan Türkiye, 23 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında karşılaşmalara çıkacak. Grubunda üç maça çıkacak olan Filenin Sultanları İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Grubunda ilk iki sırada yer alan takımlar finallere kalacak. İşte, Voleybol Dünya Şampiyonası maç takvimi...