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Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman? FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadro

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E grubunda mücadele verecek. Milletler Ligi'ndeki başarılı performansı ardından Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda da ivme kazanma hedefinde. Dünya Şampiyonası grup maçlarında Türkiye'nin ilk rakibi İspanya olacak. Filenin Sultanları İspanya maçı ne zaman?

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman? FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadro - 1

Dünya Şampiyonası E grubunda yer alan Türkiye, 23 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında karşılaşmalara çıkacak. Grubunda üç maça çıkacak olan Filenin Sultanları İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Grubunda ilk iki sırada yer alan takımlar finallere kalacak. İşte, Voleybol Dünya Şampiyonası maç takvimi...

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Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman? FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadro - 2

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda H grubunda üç takımla oynayacak. İlk karşılaşma 23 Ağustos 2025 tarihinde İspanya ile saat 15:30'da olacak.

25 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025

12.00 Türkiye-Kanada

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman? FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadro - 3

TÜRKİYE VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI GENİŞ KADRO

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

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