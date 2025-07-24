Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi 2025: Türkiye - İspanya voleybol maçı ne zaman? FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası geniş kadro
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E grubunda mücadele verecek. Milletler Ligi'ndeki başarılı performansı ardından Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda da ivme kazanma hedefinde. Dünya Şampiyonası grup maçlarında Türkiye'nin ilk rakibi İspanya olacak. Filenin Sultanları İspanya maçı ne zaman?
Dünya Şampiyonası E grubunda yer alan Türkiye, 23 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında karşılaşmalara çıkacak. Grubunda üç maça çıkacak olan Filenin Sultanları İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Grubunda ilk iki sırada yer alan takımlar finallere kalacak. İşte, Voleybol Dünya Şampiyonası maç takvimi...