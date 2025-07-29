Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu: A Milli Takımı, Eda Erdem ile sahne alıyor! Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor. Filenin Sultanları, Şampiyonada E grubunda mücadele edecek. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 tura adını yazdıracak. Milletler Ligi (VNL) turnuvasında yer almayan kaptan Eda Erdem, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda takımı yalnız bırakmayacak. Spor severlerin gözü Türkiye Dünya Voleybol Şampiyonası'nda. Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maçları ne zaman başlıyor?
Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grubunda üç maça çıkıyor. Milliler Kanada, Bulgaristan ve İspanya takımları ile grupta mücadele ederek ilk ikide yer almaya çalışacak. Son 16 turu ardından başarılı olan takımlar çeyrek finalde top koşturacak. Takımın geniş kadrosunda efsane kaptan Eda Erdem de yer alıyor. İşte, Filenin Sultanları kadrosu ve maç takvimi...