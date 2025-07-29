Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu: A Milli Takımı, Eda Erdem ile sahne alıyor! Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman?

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grubunda üç maça çıkıyor. Milliler Kanada, Bulgaristan ve İspanya takımları ile grupta mücadele ederek ilk ikide yer almaya çalışacak. Son 16 turu ardından başarılı olan takımlar çeyrek finalde top koşturacak. Takımın geniş kadrosunda efsane kaptan Eda Erdem de yer alıyor. İşte, Filenin Sultanları kadrosu ve maç takvimi...