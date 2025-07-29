NTV.COM.TR

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu: A Milli Takımı, Eda Erdem ile sahne alıyor! Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor. Filenin Sultanları, Şampiyonada E grubunda mücadele edecek. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 tura adını yazdıracak. Milletler Ligi (VNL) turnuvasında yer almayan kaptan Eda Erdem, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda takımı yalnız bırakmayacak. Spor severlerin gözü Türkiye Dünya Voleybol Şampiyonası'nda. Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maçları ne zaman başlıyor?

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu: A Milli Takımı, Eda Erdem ile sahne alıyor! Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman? - 1

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grubunda üç maça çıkıyor. Milliler Kanada, Bulgaristan ve İspanya takımları ile grupta mücadele ederek ilk ikide yer almaya çalışacak. Son 16 turu ardından başarılı olan takımlar çeyrek finalde top koşturacak. Takımın geniş kadrosunda efsane kaptan Eda Erdem de yer alıyor. İşte, Filenin Sultanları kadrosu ve maç takvimi...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu: A Milli Takımı, Eda Erdem ile sahne alıyor! Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman? - 2

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYASI MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda performans sergileyecek. E grubundaki Milliler, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ekipleri ile üç maça çıkacak.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu: A Milli Takımı, Eda Erdem ile sahne alıyor! Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman? - 3

23 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025

12.00 Türkiye-Kanada

Son 16 turu 29 Ağustos - 1 Eylül arasında, çeyrek finaller ise 3-4 Eylül günlerinde düzenlenecek. Ardından yarı finaller, finaller ve üçüncülük maçları gerçekleşecek. Turnuva 7 Eylül'de şampiyonun belirlenmesi ile noktalanacak. 4 yıl sonra yeniden Dünya Voleybol Şampiyonası olacak.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu: A Milli Takımı, Eda Erdem ile sahne alıyor! Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman? - 4

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

DAHA FAZLA GÖSTER