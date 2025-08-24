Filenin Sultanları Dünya Şampiyonasında ikinci maçına çıkıyor! Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçına çıkıyor. Filenin Sultanları, E grubundaki ilk maçına İspanya ile çıktı ve 3-0 sahadan galip ayrıldı. Grubun ikinci karşılaşması ise Bulgaristan ile olacak. Grupta 3 maça çıkacak olan A Milliler, son 16 turuna ve ardından çeyrek finale adını yazdırmak için olağanüstü performansa imza atacak. İşte, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi...
Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Milliler; E grubunda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile maça çıkacak. Takım, Eda Erdem'in de katılımıyla şampiyonluk hedefi ile oynuyor. İspanya'nın 3-0 mağlubiyeti sonrasında sıra Bulgaristan maçına geldi. Türkiye - Bulgaristan maçı canlı yayn bilgisi...