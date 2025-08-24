Filenin Sultanları Dünya Şampiyonasında ikinci maçına çıkıyor! Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman?

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Milliler; E grubunda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile maça çıkacak. Takım, Eda Erdem'in de katılımıyla şampiyonluk hedefi ile oynuyor. İspanya'nın 3-0 mağlubiyeti sonrasında sıra Bulgaristan maçına geldi. Türkiye - Bulgaristan maçı canlı yayn bilgisi...