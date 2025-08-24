NTV.COM.TR

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonasında ikinci maçına çıkıyor! Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikinci maçına çıkıyor. Filenin Sultanları, E grubundaki ilk maçına İspanya ile çıktı ve 3-0 sahadan galip ayrıldı. Grubun ikinci karşılaşması ise Bulgaristan ile olacak. Grupta 3 maça çıkacak olan A Milliler, son 16 turuna ve ardından çeyrek finale adını yazdırmak için olağanüstü performansa imza atacak. İşte, Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi...

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Milliler; E grubunda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile maça çıkacak. Takım, Eda Erdem'in de katılımıyla şampiyonluk hedefi ile oynuyor. İspanya'nın 3-0 mağlubiyeti sonrasında sıra Bulgaristan maçına geldi. Türkiye - Bulgaristan maçı canlı yayn bilgisi...

FİLENİN SULTANLARI BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15:30'da Bulgaristan ile oynayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

E Grubunda yer alan Filenin Sultanları, 27 Ağustos Çarşamba günü ise Kanada ile saat 12:00'de oynayacak.

Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu 1 Eylül'de, çeyrek final 4 Eylül'de, yarı final 6 Eylül'de, üçüncülük ve final ise 7 Eylül'de gerçekleşecek.

TÜRKİYE KADROSU:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

