Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda hedef kupa
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye (Filenin Sultanları), tarihindeki ilk final umutlarını yaşatıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın Bangkok kentindeki zorlu arenada, dünya voleybolunun zirvesine ulaşmak için nefes kesen bir mücadele verecek. Finalde rakip İtalya-Brezilya maçının galibi olacak. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya-Brezilya maçının galibiyle kozlarını paylaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?