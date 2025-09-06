Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda hedef kupa

NTV.COM.TR

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye (Filenin Sultanları), tarihindeki ilk final umutlarını yaşatıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın Bangkok kentindeki zorlu arenada, dünya voleybolunun zirvesine ulaşmak için nefes kesen bir mücadele verecek. Finalde rakip İtalya-Brezilya maçının galibi olacak. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya-Brezilya maçının galibiyle kozlarını paylaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 7 Eylül Cumartesi günü Tayland'da düzenlenen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde mücadele edecek.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak tarihi mücadele saat 15.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

RAKİP İTALYA YA DA BREZİLYA OLACAK

İtalya-Brezilya yarı final maçı 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak. Mücadeleyi kazanan takım Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi olacak.

