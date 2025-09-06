Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda hedef kupa

Türkiye A Milli Voleybol Takımı, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya-Brezilya maçının galibiyle kozlarını paylaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi. Peki, Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?