Filenin Sultanları Fransa maçı ne zaman? Fransa - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi kapsamında Çin'de Fransa ile karşılaşıyor. Başkent Pekin'de düzenlenecek olan Fransa - Türkiye VNL maçı canlı yayın bilgileri voleybol takipçileri tarafından aranıyor. Üç hafta sürecek 2025 FIVB Voleybol Milletler Liginde, her hafta dört maç olacak. Peki, Filenin Sultanları Fransa maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanları, VNL'de fırtınalar estirecek. 3 hafta boyunca haftalık olarak dört maça çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ikinci haftası İstanbul'da olacak. A Milliler ilk maçına Pekin'de Fransa karşında çıkacak. Voleybol severler ise ''Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?'' sorularını yöneltiyor.