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Filenin Sultanları Fransa maçı ne zaman? Fransa - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi kapsamında Çin'de Fransa ile karşılaşıyor. Başkent Pekin'de düzenlenecek olan Fransa - Türkiye VNL maçı canlı yayın bilgileri voleybol takipçileri tarafından aranıyor. Üç hafta sürecek 2025 FIVB Voleybol Milletler Liginde, her hafta dört maç olacak. Peki, Filenin Sultanları Fransa maçı hangi kanalda?

Filenin Sultanları Fransa maçı ne zaman? Fransa - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Filenin Sultanları, VNL'de fırtınalar estirecek. 3 hafta boyunca haftalık olarak dört maça çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ikinci haftası İstanbul'da olacak. A Milliler ilk maçına Pekin'de Fransa karşında çıkacak. Voleybol severler ise ''Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?'' sorularını yöneltiyor.

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Filenin Sultanları Fransa maçı ne zaman? Fransa - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FİLENİN SULTANLARI FRANSA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk sınavı Fransa karşısında olacak. Maç 4 Haziran günü saat 06:30'da TRT Yıldız ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

Maçın kadrosu da şöyle:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

Filenin Sultanları Fransa maçı ne zaman? Fransa - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Haftanın diğer maçları da:

6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)

7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

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