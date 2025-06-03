Filenin Sultanları Fransa maçı ne zaman? Fransa - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, VNL'de fırtınalar estirecek. 3 hafta boyunca haftalık olarak dört maça çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ikinci haftası İstanbul'da olacak. A Milliler ilk maçına Pekin'de Fransa karşında çıkacak. Voleybol severler ise ''Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?'' sorularını yöneltiyor.