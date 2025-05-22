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Filenin Sultanları hazırlık maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlık turnuvası saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları Milletler Ligi mücadeleleri öncesinde hazırlık maçına çıkıyor. İtalya Modena şehrinde AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 için sahaya çıkacak olan A Milliler ile beraber, Almanya, Hollanda ve İtalya'da yer alacak. Peki, Filenin Sultanları VNL hazırlık maçları ne zaman?

Filenin Sultanları hazırlık maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlık turnuvası saat kaçta, hangi kanalda? - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi karşılaşmaları öncesinde AeQuilibrium için mücadele edecek. Filenin Sultanları, hazırlık maçlarında Almanya, İtalya ve Hollanda ile oynayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlık maçları saat kaçta, hangi kanalda?

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Filenin Sultanları hazırlık maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlık turnuvası saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FİLENİN SULTANLARI HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız hazırlık maçlarını 23-24-25 Mayıs tarihlerinde oynayacak. Mücadeleler canlı olarak Max dijital platformundan aktarılacak.

Filenin Sultanları hazırlık maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlık turnuvası saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Maç takvimi:

23 Mayıs Cuma saat 17:30'da Almanya - Türkiye
24 Mayıs Cumartesi saat 21:00'da İtalya - Türkiye
25 Mayıs Pazar saat 15:00'da Türkiye - Hollanda

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