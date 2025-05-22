Filenin Sultanları hazırlık maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlık turnuvası saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi karşılaşmaları öncesinde AeQuilibrium için mücadele edecek. Filenin Sultanları, hazırlık maçlarında Almanya, İtalya ve Hollanda ile oynayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlık maçları saat kaçta, hangi kanalda?