Filenin Sultanları hazırlık maçı ne zaman? A Milli Kadın Voleybol takımı hazırlık turnuvası saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları Milletler Ligi mücadeleleri öncesinde hazırlık maçına çıkıyor. İtalya Modena şehrinde AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 için sahaya çıkacak olan A Milliler ile beraber, Almanya, Hollanda ve İtalya'da yer alacak. Peki, Filenin Sultanları VNL hazırlık maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi karşılaşmaları öncesinde AeQuilibrium için mücadele edecek. Filenin Sultanları, hazırlık maçlarında Almanya, İtalya ve Hollanda ile oynayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı hazırlık maçları saat kaçta, hangi kanalda?