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Filenin Sultanları İstanbul maç takvimi 2025: Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk haftayı peş peşe 4 galibiyetle geride bıraktı. İkinci hafta maçları da İstanbul'da düzenleniyor. Filenin Sultanları, ikinci haftayı Dominik Cumhuriyeti mücadelesi ile açacak. Bu haftada da Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacak. Peki, Filenin Sultanları VNL maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Filenin Sultanları İstanbul maç takvimi 2025: Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmaları İstanbul'da olacak. 4-8 Haziran tarihlerindeki maçlar Pekin'de oynanmıştı. Milliler, çıktıkları dört mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Türkiye'deki Milletler Ligi rekabeti ise 18 Haziran'da başlıyor. İşte, Filenin Sultanları maç takvimi...

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Filenin Sultanları İstanbul maç takvimi 2025: Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci hafta maçlarına 18 Haziran günü saat 19:30'da Dominik Cumhuriyeti ile çıkacak. Mücadele canlı olarak TRT Spor ekranından aktarılacak. Maçlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya

Filenin Sultanları İstanbul maç takvimi 2025: Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

MİLLETLER LİGİ PUAN TABLOSU

1/ Japonya - 12
2/ İtalya - 11
3/ Türkiye - 10
4/ Polonya - 10
5/ Brezilya - 8
6/ Almanya - 8

Filenin Sultanları İstanbul maç takvimi 2025: Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKMI MAÇ KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay (VakıfBank), Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit), Buse Ünal (Bahçelievler Bld.), Sıla Çalışkan (VakıfBank), Dilay Özdemir (Beşiktaş)

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas (Fenerbahçe Medicana), Ebrar Karakurt (Lokomotiv Kaliningrad), Tutku Burcu Yüzgenç (Incheon Heungkuk Life Pink Spiders), Defne Başyolcu (Aydın BBSK), Alexia Carutasu (Galatasaray Daikin)

Smaçörler: Meliha Diken (Fenerbahçe Medicana), Hande Baladın (Eczacıbaşı Dynavit), Saliha Şahin (Beşiktaş), İlkin Aydın (Galatasaray Daikin), Derya Cebecioğlu (VakıfBank), Yaprak Erkek (Eczacıbaşı Dynavit), Ege Melisa Bükmen (Nilüfer Bld.), Ayşe Çürük (Kuzeyboru)

Orta Oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Ayçin Akyol (Galatasaray Daikin), Aslı Kalaç (Fenerbahçe Medicana), Deniz Uyanık (VakıfBank), Yasemin Güveli (Galatasaray Daikin), Sinead Jack Kısal (Eczacıbaşı Dynavit), Berka Buse Özden (Aydın BBSK), Bahar Akbay (VakıfBank)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı Dynavit), Ayça Aykaç Altıntaş (VakıfBank), Gizem Örge (Fenerbahçe Medicana), Eylül Akarçeşme Yatgın (Galatasaray Daikin)

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