Filenin Sultanları İstanbul maç takvimi 2025: Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk haftayı peş peşe 4 galibiyetle geride bıraktı. İkinci hafta maçları da İstanbul'da düzenleniyor. Filenin Sultanları, ikinci haftayı Dominik Cumhuriyeti mücadelesi ile açacak. Bu haftada da Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacak. Peki, Filenin Sultanları VNL maçları ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmaları İstanbul'da olacak. 4-8 Haziran tarihlerindeki maçlar Pekin'de oynanmıştı. Milliler, çıktıkları dört mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Türkiye'deki Milletler Ligi rekabeti ise 18 Haziran'da başlıyor. İşte, Filenin Sultanları maç takvimi...