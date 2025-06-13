Filenin Sultanları İstanbul maç takvimi 2025: Milletler Ligi A Milli Kadın Voleybol Takımı maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmaları İstanbul'da olacak. 4-8 Haziran tarihlerindeki maçlar Pekin'de oynanmıştı. Milliler, çıktıkları dört mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Türkiye'deki Milletler Ligi rekabeti ise 18 Haziran'da başlıyor. İşte, Filenin Sultanları maç takvimi...