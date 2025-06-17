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Filenin Sultanları İstanbul randevusu! Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Millet Ligi (VNL) ikinci haftasında İstanbul'da sahne alıyor. Bu süre zarfında dört karşılaşmaya çıkacak olan Filenin Sultanlarının ilk mücadelesi Dominik Cumhuriyeti ile olacak. Voleybol tutkunları Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? sorularını yöneltiyor. 10 puanla 3. sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftada seriyi galibiyetle tamamlamıştı. İşte, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı ayrıntıları...

Filenin Sultanları İstanbul randevusu! Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Filenin Sultanları, VNL'nin ikinci haftasında İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda voleybol takipçilerini bekleyecek. İkinci haftada Milliler, Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacak. İlk maç ise 18 Haziran günü Dominik Cumhuriyeti karşısında olacak. Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

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Filenin Sultanları İstanbul randevusu! Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci hafta maçları kapsamında ilk olarak İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak. Maç 18 Haziran Çarşamba günü saat 19:30'da gerçekleşecek. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak aktarılacak.

Diğer karşılaşmalar;

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

Filenin Sultanları İstanbul randevusu! Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

FİLENİN SULTANLARI İSTANBUL KADROSU

İlk haftadan farklı olarak Milli Takım kadrosunda Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas da yer alıyor. İşte, ikinci hafta kadrosu:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

Filenin Sultanları İstanbul randevusu! Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4
Filenin Sultanları İstanbul randevusu! Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 5

EDA ERDEM OYNAYACAK MI?

Daniele Santarelli, Eda Erdem konusuna açıklık getirdi. Santarelli ''Dünya Şampiyonası'nda bu takımın kaptanı olacak. Yakında geri dönecek. Hazır olmak için fitnessta sıkı çalışıyor. Onu yakında görmeyi umuyorum." sözlerine yer verdi.

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