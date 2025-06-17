Filenin Sultanları İstanbul randevusu! Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Millet Ligi (VNL) ikinci haftasında İstanbul'da sahne alıyor. Bu süre zarfında dört karşılaşmaya çıkacak olan Filenin Sultanlarının ilk mücadelesi Dominik Cumhuriyeti ile olacak. Voleybol tutkunları Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? sorularını yöneltiyor. 10 puanla 3. sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftada seriyi galibiyetle tamamlamıştı. İşte, Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı ayrıntıları...
Filenin Sultanları, VNL'nin ikinci haftasında İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda voleybol takipçilerini bekleyecek. İkinci haftada Milliler, Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacak. İlk maç ise 18 Haziran günü Dominik Cumhuriyeti karşısında olacak. Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgisi...