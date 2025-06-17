Filenin Sultanları İstanbul randevusu! Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci hafta maçları kapsamında ilk olarak İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak. Maç 18 Haziran Çarşamba günü saat 19:30'da gerçekleşecek. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak aktarılacak.



Diğer karşılaşmalar;



19 Haziran



19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)



21 Haziran



19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)



22 Haziran



19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)