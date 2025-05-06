NTV.COM.TR

Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu

Filenin Sultanları, Voleybol Millerler Ligi (VNL)'de mücadeleye başlayacak. Efsane ekibin geniş kadrosu da duyuruldu. Her hafta dört karşılaşmanın oynanacağı VNL'de 16 takım mücadele edecek. Müsabakalar sonunda puan tablosunda ilk 8'de yer alan ekipler finale adını yazdıracak. A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı açıklandı. İşte, Filenin Sultanları geniş kadro...

Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu - 1

Voleybol Milletler Ligi'nde heyecana kısa süre kaldı. Türkiye'nin de yer alacağı organizasyon üç haftadan oluşacak ve her hafta Milliler dört karşılaşmada yer alacak. İlk maç 4 Haziran'da Pekin'de ve Fransa ile olacak. Filenin Sultanlar maç tarihleri...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu - 2

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Üç hafta sürecek maçlar; Çin, Türkiye ve Hollanda'da düzenlenecek. İlk karşılaşma 4 Haziran'da olacak.

Maç programı

1. Hafta (Pekin)

4 Haziran 2025
07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran 2025
14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran 2025
11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran 2025
14.30 Çin-Türkiye

2.Hafta (İstanbul)

18 Haziran 2025
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran 2025
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran 2025
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran 2025
19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn)

9 Temmuz 2025
21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 2025
21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025
20.00 Türkiye-İtalya

Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu - 3

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

TVF tarafından A Milli Kadın Voleybol Takmımızın 30 kişilik geniş kadrosu da açıklandı. Liste şu şekilde:

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçör: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta Oyuncu: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

DAHA FAZLA GÖSTER