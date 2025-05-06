Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu
Filenin Sultanları, Voleybol Millerler Ligi (VNL)'de mücadeleye başlayacak. Efsane ekibin geniş kadrosu da duyuruldu. Her hafta dört karşılaşmanın oynanacağı VNL'de 16 takım mücadele edecek. Müsabakalar sonunda puan tablosunda ilk 8'de yer alan ekipler finale adını yazdıracak. A Milli Kadın Voleybol Takımı maç programı açıklandı. İşte, Filenin Sultanları geniş kadro...
Voleybol Milletler Ligi'nde heyecana kısa süre kaldı. Türkiye'nin de yer alacağı organizasyon üç haftadan oluşacak ve her hafta Milliler dört karşılaşmada yer alacak. İlk maç 4 Haziran'da Pekin'de ve Fransa ile olacak. Filenin Sultanlar maç tarihleri...