Filenin Sultanları VNL maç takvimi 2025: Filenin Sultanları Milletler Ligi maçları ne zaman başlıyor? A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu

Voleybol Milletler Ligi'nde heyecana kısa süre kaldı. Türkiye'nin de yer alacağı organizasyon üç haftadan oluşacak ve her hafta Milliler dört karşılaşmada yer alacak. İlk maç 4 Haziran'da Pekin'de ve Fransa ile olacak. Filenin Sultanlar maç tarihleri...