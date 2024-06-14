Filenin Sultanları maç tarihi: Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin Sultanları VNL'de Çin ile karşılaşacak. Milletler Ligi'nin son şampiyonu, dünya "1" numarası Türkiye, 8 galibiyet, 2 yenilgi ve 24 puanla 16 takımlı ligde 3. sırada bulunuyor. İlk 8'de yer alarak finallere kalma mücadelesi veren Çin ise 6 galibiyet, 3 yenilgi ve 18 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının 3'üncü maçında, 15 Haziran Cumartesi günü Çin ile karşılaşacak. İşte, Filenin Sultanları'nın maçına dair ayrıntılar...