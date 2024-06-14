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Filenin Sultanları maç tarihi: Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları VNL'de Çin ile karşılaşacak. Milletler Ligi'nin son şampiyonu, dünya "1" numarası Türkiye, 8 galibiyet, 2 yenilgi ve 24 puanla 16 takımlı ligde 3. sırada bulunuyor. İlk 8'de yer alarak finallere kalma mücadelesi veren Çin ise 6 galibiyet, 3 yenilgi ve 18 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları maç tarihi: Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3'üncü haftasının 3'üncü maçında, 15 Haziran Cumartesi günü Çin ile karşılaşacak. İşte, Filenin Sultanları'nın maçına dair ayrıntılar...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Filenin Sultanları maç tarihi: Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen 3'üncü haftaya Tayland'ı 3-0, Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 yenerek başlayan "Filenin Sultanları" Çin ile karşı karşıya gelecek.

Çin-Türkiye voleybol maçı, 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Müsabaka, TSİ 15.30'da başlayacak.

Filenin Sultanları'nın bu mücadelesi, TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları maç tarihi: Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

SON MAÇ BREZİLYA İLE OLACAK

Çin'den sonra 16 Haziran'da Brezilya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin kalmayı garantilediği finaller, 20-23 Haziran'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

Filenin Sultanları maç tarihi: Çin-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

MİLLİ TAKIMIN KADROSU

VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.

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