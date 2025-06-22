Filenin Sultanları Milletler Ligi puan durumu: A Milli Kadın Voleybol Takımımız kaçıncı sırada? 2025 VNL puan durumu tablosu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ikinci haftasında İstanbul'da, kendi evinde mücadele ediyor. Değişen formatla VNL'de üç hafta sürecek karşılaşmada takımlar dörder maça çıkacak. Türkiye, bugüne kadar çıktığı 7 maçın 7'sini de galibiyetle tamamladı. Peki, Milletler Ligi puan tablosunda Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları sıralaması..
Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi'nde muhteşem performans sergiliyor. 7'de 7 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımının sonraki hedefi ise Hollanda olacak. 16 takımın rekabat ettiği Milletler Ligi'nde son 8'e kalan takım finallerde yer alacak. Lig etabı sonunda hiçbir takım küme düşmeyecek. İşte, Türkiye'nin Milletler Ligi puan durumu...