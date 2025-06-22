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Filenin Sultanları Milletler Ligi puan durumu: A Milli Kadın Voleybol Takımımız kaçıncı sırada? 2025 VNL puan durumu tablosu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ikinci haftasında İstanbul'da, kendi evinde mücadele ediyor. Değişen formatla VNL'de üç hafta sürecek karşılaşmada takımlar dörder maça çıkacak. Türkiye, bugüne kadar çıktığı 7 maçın 7'sini de galibiyetle tamamladı. Peki, Milletler Ligi puan tablosunda Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları sıralaması..

Filenin Sultanları Milletler Ligi puan durumu: A Milli Kadın Voleybol Takımımız kaçıncı sırada? 2025 VNL puan durumu tablosu - 1

Filenin Sultanları, 2025 Milletler Ligi'nde muhteşem performans sergiliyor. 7'de 7 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımının sonraki hedefi ise Hollanda olacak. 16 takımın rekabat ettiği Milletler Ligi'nde son 8'e kalan takım finallerde yer alacak. Lig etabı sonunda hiçbir takım küme düşmeyecek. İşte, Türkiye'nin Milletler Ligi puan durumu...

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Filenin Sultanları Milletler Ligi puan durumu: A Milli Kadın Voleybol Takımımız kaçıncı sırada? 2025 VNL puan durumu tablosu - 2

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk haftasında Çin'de karşılaştığı Fransa, Tayland, Polonya ve Çin takımlarını mağlup etmişti. İkinci haftada İstanbul'da; Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ile karşı karşıya gelen Milliler, bu maçları da namağlup tamamladı.

Böylece Türkiye, Milletler Ligi puan durumu tablosunda 7'de 7 yaparak 19 puan topladı ve zirveye yerleşti. İtalya da 19 puanla 2. sırada yer alıyor.

Filenin Sultanları Milletler Ligi puan durumu: A Milli Kadın Voleybol Takımımız kaçıncı sırada? 2025 VNL puan durumu tablosu - 3

Lig etabında hiçbir takımın küme düşmediği VNL'de finaller, en iyi sekiz takımla yappılıyor. Dört takım çeyrek final, iki yarı final, bronz ve altın madalya maçları düzenlenecek.

Filenin Sultanları Milletler Ligi puan durumu: A Milli Kadın Voleybol Takımımız kaçıncı sırada? 2025 VNL puan durumu tablosu - 4

2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da gerçekleşecek.

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