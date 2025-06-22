Filenin Sultanları Milletler Ligi puan durumu: A Milli Kadın Voleybol Takımımız kaçıncı sırada? 2025 VNL puan durumu tablosu

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki ilk haftasında Çin'de karşılaştığı Fransa, Tayland, Polonya ve Çin takımlarını mağlup etmişti. İkinci haftada İstanbul'da; Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ile karşı karşıya gelen Milliler, bu maçları da namağlup tamamladı.



Böylece Türkiye, Milletler Ligi puan durumu tablosunda 7'de 7 yaparak 19 puan topladı ve zirveye yerleşti. İtalya da 19 puanla 2. sırada yer alıyor.