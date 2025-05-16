Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) bilet fiyatı 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman, nerede, saat kaçta?
Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) kapsamında 3 hafta boyunca dörder maça çıkacak. Çin, Hollanda ve Türkiye'de gerçekleşecek ligin ikinci haftası İstanbul'da düzenlenecek. VNL'deki üç haftalık mücadele sonunda puan tablosunda ilk 8'de yer alan takımlar finale kalacak. Merakla beklenen Milletler Ligi'nin biletleri de satışa çıktı. 2025 Filenin Sultanları VNL maç bileti ne kadar, nereden alınır?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, nefes kesen mücadelesini Milletler Ligi'nde sürdürecek. 18-22 Haziran tarihlerindeki dört maç İstanbul'da düzenlenecek olan VNL'nin İstanbul biletleri de satışa çıktı. Voleybol takipçileri ''Filenin Sultanları Milletlet Ligi maçları ne zaman, biletleri ne kadar?'' sorularını yöneltiyor.