NTV.COM.TR

Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) bilet fiyatı 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman, nerede, saat kaçta?

Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) kapsamında 3 hafta boyunca dörder maça çıkacak. Çin, Hollanda ve Türkiye'de gerçekleşecek ligin ikinci haftası İstanbul'da düzenlenecek. VNL'deki üç haftalık mücadele sonunda puan tablosunda ilk 8'de yer alan takımlar finale kalacak. Merakla beklenen Milletler Ligi'nin biletleri de satışa çıktı. 2025 Filenin Sultanları VNL maç bileti ne kadar, nereden alınır?

Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) bilet fiyatı 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman, nerede, saat kaçta? - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, nefes kesen mücadelesini Milletler Ligi'nde sürdürecek. 18-22 Haziran tarihlerindeki dört maç İstanbul'da düzenlenecek olan VNL'nin İstanbul biletleri de satışa çıktı. Voleybol takipçileri ''Filenin Sultanları Milletlet Ligi maçları ne zaman, biletleri ne kadar?'' sorularını yöneltiyor.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) bilet fiyatı 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman, nerede, saat kaçta? - 2

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye ilk olarak VNL'de 4 Haziran'da Fransa, 6 Haziran Tayland, 7 Haziran Polonya ve 8 Haziran'da Çin ile karşılaşacak. Ardından ligin İstanbul ayağaı mücadeleleri başlayacak. İşte, maç takimi:

1. Hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye

Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) bilet fiyatı 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman, nerede, saat kaçta? - 3

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ BİLETİ FİYATLARI

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek 18 Haziran Çarşamba Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçının günlük bilet fiyatı:

5. Kategori - ₺500,00
4. Kategori B - ₺750,00
4. Kategori A - ₺1.000,00
3. Kategori B - ₺1.250,00
3. Kategori A - ₺1.500,00
2. Kategori B - ₺2.500,00
2. Kategori A - ₺3.000,00
1. Kategori B - ₺3.750,00
1. Kategori A - ₺4.000,00
VIP B - ₺4.500,00
VIP A - ₺5.000,00

Kombine fiyatları:

VIP – 20000 TL

1. Kategori A – 16000 TL
1. Kategori B – 15000 TL
2. Kategori A – 12000 TL
2. Kategori B – 10000 TL
3. Kategori A – 6000 TL
3. Kategori B – 5000 TL
4. Kategori A – 4000 TL
4. Kategori B – 3000 TL
5. Kategori – 2000 TL

Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) bilet fiyatı 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman, nerede, saat kaçta? - 4
DAHA FAZLA GÖSTER