Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) bilet fiyatı 2025: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman, nerede, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, nefes kesen mücadelesini Milletler Ligi'nde sürdürecek. 18-22 Haziran tarihlerindeki dört maç İstanbul'da düzenlenecek olan VNL'nin İstanbul biletleri de satışa çıktı. Voleybol takipçileri ''Filenin Sultanları Milletlet Ligi maçları ne zaman, biletleri ne kadar?'' sorularını yöneltiyor.