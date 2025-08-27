Filenin Sultanları son 16'da Slovenya karşısında! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman?

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda set vermeden üç rakibini elemeyi başardı. Eda Erdem'in de parkeye çıktığı karşılaşmaların sonunda A Milliler son 16 turunu garantiledi. Grup ikincisi Slovenya D grubunda ABD, Çekya ve Arjantin ile oynadı. Çeyrek final hedefi için gözler Türkiye - Slovenya maçında.