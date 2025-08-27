Filenin Sultanları son 16'da Slovenya karşısında! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası gruplar aşamasında olağanüstü performans sergiledi. Filenin Sultanları, E grubundaki rekabetinde yenilgi almadan üst tura yükseldi. İspanya, Bulgaristan ve Kanada karşısında 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti. Türkiye Slovenya son 16 turu heyecanı şimdiden başladı. İşte, Filenin Sultanları maçı canlı yayın bilgisi...
Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda set vermeden üç rakibini elemeyi başardı. Eda Erdem'in de parkeye çıktığı karşılaşmaların sonunda A Milliler son 16 turunu garantiledi. Grup ikincisi Slovenya D grubunda ABD, Çekya ve Arjantin ile oynadı. Çeyrek final hedefi için gözler Türkiye - Slovenya maçında.