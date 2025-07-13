Filenin Sultanları son maçına çıkıyor! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. hafta son maçına Sırbistan karşısında çıkıyor. Filenin Sultanları Hollanda'da çıktığı üç maçın ikisinden mağlup ayrıldı. Finalleri garantileyen Milliler, son karşılaşmasından galip ayrılmayı hedefliyor. Finaller Polonya'da 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Peki, Filenin Sultanları Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanaldan canlı izlenir?
Filenin Sultanları, Hollanda maçı ardından VNL'de finalleri garantilemişti. Puan durumu tablosunda 5. sıraya gerileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. haftanın son maçına Sırbistan ile çıkıyor. İlk 8 sıradaki takımlar Milletler Ligi finallerinde mücadele etme hakkını elde ediyordu. Gözler Türkiye - Sırbistan maçında.