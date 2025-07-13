Filenin Sultanları son maçına çıkıyor! Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'nin 3. ve son haftasında Sırbistan maçına çıkıyor. Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ise 13 Temmuz Pazar günü saat 21:00'da ve TRT Spor ekranlarında olacak.



Final maçları da Polonya'da 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.