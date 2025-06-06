Filenin Sultanları Tayland maçı ne zaman? Türkiye - Tayland Milletler Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi kapsamında ikinci mücadelesine Tayland karşısında çıkıyor. İlk müsabakasını Fransa ile gerçekleştiren Filenin Sultanları maçı 3-1 kazandı. 18 takımın yer aldığı Milletler Ligi'nin ilk haftası Çin'de düzenlenirken ikinci hafta maçları ise İstanbul'da olacak. Filenin Sultanları Tayland maçı canlı yayın bilgisi araştırılıyor. Türkiye - Tayland voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Filenin Sultanları, VNL (Milletler Ligi) ikinci maçına çıkıyor. İlk haftada A Milli Takımımız; Fransa, Tayland, Polonya ve Çin ile karşılaşıyor. Asya temsilcisi Tayland ile gerçekleşecek ikinci Milletler Ligi mücadelesi 6 Haziran günü düzenleniyor. İşte, Türkiye - Tayland voleybol maçı detayları...