FİLENİN SULTANLARI: Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Filenin Sultanları, AeQuilibrium Cup’ta parkeye çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Almanya ile karşılaşırken ikinci mücadelesinde ise Hollanda ile oynayacak. Ay-yıldızlı temsilcimizde Dilay Özdemir, Elif Şahin, Aleksia Karatasu, Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın gibi isimler kamp kadrosunda yer aldı. Peki Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…