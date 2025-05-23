NTV.COM.TR

FİLENİN SULTANLARI: Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?

Avrupa’nın en başarılı Kadın Voleybol Takımları’ndan olan A Milli Takım VNL öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, İtalya’nın Modena kentinde organize edilecek AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasında Almanya ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları’nın maç programı belli olurken gözler, mücadelenin ekranlara geleceği kanala çevrildi. Peki A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman? Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, mücadelenin ekranalra geleceği kanal ve başlangıç saati…

FİLENİN SULTANLARI: Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? - 1

Filenin Sultanları, AeQuilibrium Cup’ta parkeye çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Almanya ile karşılaşırken ikinci mücadelesinde ise Hollanda ile oynayacak. Ay-yıldızlı temsilcimizde Dilay Özdemir, Elif Şahin, Aleksia Karatasu, Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın gibi isimler kamp kadrosunda yer aldı. Peki Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

SPOR&SKOR HABERLERİ

FİLENİN SULTANLARI: Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? - 2

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek AIA AeQuilibrium Kupası'na katıldı. Filenin Sultanları ilk maçına bugün (23 Mayıs) saat 17.30’da Almanya karşısında çıkacak. Karşılaşma Max dijital platformu üzerinden yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI: Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? - 3

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

23 Mayıs Cuma

17.30 Türkiye-Almanya

24 Mayıs Cumartesi:

21.00 İtalya-Türkiye

25 Mayıs Pazar:

15.00 Türkiye-Hollanda

FİLENİN SULTANLARI: Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? - 4

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Pasörler: Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

DAHA FAZLA GÖSTER