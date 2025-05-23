FİLENİN SULTANLARI: Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?
Avrupa’nın en başarılı Kadın Voleybol Takımları’ndan olan A Milli Takım VNL öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, İtalya’nın Modena kentinde organize edilecek AeQuilibrium Cup Women Elite 2025 turnuvasında Almanya ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları’nın maç programı belli olurken gözler, mücadelenin ekranlara geleceği kanala çevrildi. Peki A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı ne zaman? Türkiye - Almanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, mücadelenin ekranalra geleceği kanal ve başlangıç saati…
Filenin Sultanları, AeQuilibrium Cup’ta parkeye çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçında Almanya ile karşılaşırken ikinci mücadelesinde ise Hollanda ile oynayacak. Ay-yıldızlı temsilcimizde Dilay Özdemir, Elif Şahin, Aleksia Karatasu, Hande Baladın, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Aslı Kalaç, Ayçin Akyol, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın gibi isimler kamp kadrosunda yer aldı. Peki Filenin Sultanları maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…