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Filenin Sultanları VNL voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Puan durumu)

Filenin Sultanları, Milletler Ligi kapsamında son hafta Hollanda'da mücadele edecek. Pekin ve İstanbul'da gerçekleşen 8 maçın 7'sinden galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, puan tablosunda 4. sırada yer alıyor. Üç hafta sonunda ilk 8 içinde yer alması durumunda Filenin Sultanları finallerde boy gösterecek. Peki, Türkiye VNL maçları ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta maç takvimi...

Filenin Sultanları VNL voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Puan durumu) - 1

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 3. hafta karşılaşmalarına çıkıyor. Hollanda'da organize edilen son hafta maçlarında Millilerin ilk rakibi ev sahibi Hollanda olacak. A Milliler, bu turda ayrıca Çekya, İtalya ve Sırbistan ile de karşılaşacak. İşte, Milletler Ligi maçları ne zaman?

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Filenin Sultanları VNL voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Puan durumu) - 2

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'de son hafta karşılaşmalarına çıkıyor. İlk maçı Apeldoorn şehrinde Hollanda ile 9 Temmuz'da saat 21:30'da yapacak.

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

Filenin Sultanları VNL voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Puan durumu) - 3

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI VNL TAKVİMİ

Milletler Ligi'nde Türkiye; Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırvistan ile oynayacak.

9 Temmuz 2025

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 2025

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 2025

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz 2025

21.00 Sırbistan-Türkiye

Lig'de finaller de Polonya'nın Łódź kentindeki Atlas Arena'da 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Filenin Sultanları VNL voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Puan durumu) - 4

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- İtalya 22 Puan
2- Polonya 21 Puan
3- Brezilya 20 Puan
4- Türkiye 19 Puan
5- Japonya 18 Puan
6- Çin 15 Puan
7- Almanya 14 Puan
8- ABD 11 Puan

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