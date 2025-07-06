Filenin Sultanları VNL voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye - Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Puan durumu)
Filenin Sultanları, Milletler Ligi kapsamında son hafta Hollanda'da mücadele edecek. Pekin ve İstanbul'da gerçekleşen 8 maçın 7'sinden galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, puan tablosunda 4. sırada yer alıyor. Üç hafta sonunda ilk 8 içinde yer alması durumunda Filenin Sultanları finallerde boy gösterecek. Peki, Türkiye VNL maçları ne zaman? Filenin Sultanları 3. hafta maç takvimi...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde 3. hafta karşılaşmalarına çıkıyor. Hollanda'da organize edilen son hafta maçlarında Millilerin ilk rakibi ev sahibi Hollanda olacak. A Milliler, bu turda ayrıca Çekya, İtalya ve Sırbistan ile de karşılaşacak. İşte, Milletler Ligi maçları ne zaman?