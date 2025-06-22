NTV.COM.TR

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi İstanbul ayağında son maçını Brezilya ile yapıyor. Filenin Sultanları, çıktığı son 7 maçtan da namağlup ayrıldı. 7'de 7 yapan Milliler, üçüncü hafta Hollanda'da mücadele edecek. İstanbul'daki karşılaşmaların sonuncusu ise Brezilya ile olacak. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Filenin Sultanları, VNL'nin ikinci haftasını İstanbul'da geçiriyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İstanbul'da Dominikm Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore ile karşılaştı. Türkiye böylece Milletler Ligi puan durumu tablosunda 19 puanla zirvede yer alıyor. İtalya da 19 puan da bulunuyor. Gözler Brezilya karşılaşmasında. Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

FİLENİN SULTANLARI BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya ile Sinan Erdem Spor Salonunda 22 Haziran Pazar günü saat 19.30'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İstanbul'un ardından Hollanda'da da; Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile mücadele edecek Milliler, ilk 8'de yer alarak finallerde mücadele etmek için performans sergileyecek.

Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

3. Hafta

9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye

DAHA FAZLA GÖSTER