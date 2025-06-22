Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi İstanbul ayağında son maçını Brezilya ile yapıyor. Filenin Sultanları, çıktığı son 7 maçtan da namağlup ayrıldı. 7'de 7 yapan Milliler, üçüncü hafta Hollanda'da mücadele edecek. İstanbul'daki karşılaşmaların sonuncusu ise Brezilya ile olacak. Peki, Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, VNL'nin ikinci haftasını İstanbul'da geçiriyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İstanbul'da Dominikm Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore ile karşılaştı. Türkiye böylece Milletler Ligi puan durumu tablosunda 19 puanla zirvede yer alıyor. İtalya da 19 puan da bulunuyor. Gözler Brezilya karşılaşmasında. Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta?