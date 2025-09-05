Filenin Sultanları yarı finalde Japonya karşısında! Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez yarı finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde ABD ile karşılaşan Türkiye, rakibini 3-1 mağlup ederek üst tura yükseldi ve yarı finalde rakibi Japonya oldu. Böylece Filenin Sultanları dünyanın en iyi 4 takımı arasında yerini aldı. Türkiye - Japonya yarı final voleybol maçı 6 Eylül'de olacak. İşte, Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın bilgisi...
Filenin Sultanları Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Japonya ile yarı final maçına çıkıyor. Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya karşısında final için mücadele edilecek. ABD ile çıkılan çeyrek final maçında Ebrar Karakurt en skorer oyuncu olmuştu. Şimdi gözler Filenin Sultanları yarı final maçında.