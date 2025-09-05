Filenin Sultanları yarı finalde Japonya karşısında! Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman?

Milliler şampiyonada; İspanya, Bulgaristan, Kanada ile karşılaştı. Son 16 turunda Slovenya, çeyrek finalde ABD ile oynadı.



Tüm rakiplerini 3-0 mağlup eden A Milliler, ABD karşısında ilk kez 1 set verdi. Maçta Ebrar Karakurt, 23 sayıyla maçın en skoreri oldu. Ebrar Karakurt'u, 21 sayıyla Melissa Vargas ve 13 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar takip etti.