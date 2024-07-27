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Filenin Sultanları'nda kadro krizi | Tuğba İvegin cephesinden yeni açıklama: Şu an çok üzgün!

A Milli Voleybol Takımı'nda kadro krizi yaşanıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kısa bir süre kala Filenin Sultanları'ndan Tuğba İvegin'in kadrodan çıkarılıp yerine İlkin Aydın'ın dahil edilmesi üzerine yeni açıklama geldi. Voleybol Federasyonu'nu takipten çıkaran İvegin'in menajeri "Bu bir teknik tercih. Ancak bu tercih Paris’te değil de, oraya gitmeden önce İstanbul’da yapılsaydı tabii ki daha şık olurdu. Tuğba şu an çok üzgün." ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları'nda kadro krizi | Tuğba İvegin cephesinden yeni açıklama: Şu an çok üzgün! - 1

A Milli Voleybol Takımı'nda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kısa bir süre kala Tuğba İvegin'in kadrodan çıkarılıp yerine İlkin Aydın kadroya dahil edildi.

12+1 kişi olarak belirlenen kadroda İlkin aslar arasına dahil edilirken, Beyza Arıcı +1 isim olarak yer almaya devam etti.


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Filenin Sultanları'nda kadro krizi | Tuğba İvegin cephesinden yeni açıklama: Şu an çok üzgün! - 2

Kararın teknik nedenler olarak belirtilmesi ancak Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan bir açıklama yapılmaması tepkilere neden oldu. Takımın antrenörü Daniele Santarelli, tepkiler üzerine Instagram'daki son paylaşımını yorumlara kapattı.


Filenin Sultanları'nda kadro krizi | Tuğba İvegin cephesinden yeni açıklama: Şu an çok üzgün! - 3

Hürriyet'in haberine göre; Tuğba'nın menajeri Tunç Afşar, "Bu bir teknik tercih meselesi. Ancak bu tercih Paris’te değil de, oraya gitmeden önce İstanbul’da yapılsaydı tabii ki daha şık olurdu. Tuğba şu an çok üzgün ve moralsiz.” dedi.


Filenin Sultanları'nda kadro krizi | Tuğba İvegin cephesinden yeni açıklama: Şu an çok üzgün! - 4

Afşar, değişik yorumlara sebep olan Bakara Suresi paylaşımını neden yaptığını ise şöyle anlattı: "Bakara suresi ile ilgili paylaşımda ifade edildiği gibi, Tuğba kadroda kalsaydı kimbilir belki de büyük bir sakatlık yaşayacaktı ve onun açısından durum çok daha üzücü olacaktı. Milli takım sürecinde yaşananlarla ilgili TVF’nin açıklama yapmasını beklemek en doğrusu." ifadelerini kullandı.


Filenin Sultanları'nda kadro krizi | Tuğba İvegin cephesinden yeni açıklama: Şu an çok üzgün! - 5

Tuğba, TVF’nin tüm sosyal medya hesaplarını takip etmeyi de bıraktı.

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