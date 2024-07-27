Filenin Sultanları'nda kadro krizi | Tuğba İvegin cephesinden yeni açıklama: Şu an çok üzgün!

Afşar, değişik yorumlara sebep olan Bakara Suresi paylaşımını neden yaptığını ise şöyle anlattı: "Bakara suresi ile ilgili paylaşımda ifade edildiği gibi, Tuğba kadroda kalsaydı kimbilir belki de büyük bir sakatlık yaşayacaktı ve onun açısından durum çok daha üzücü olacaktı. Milli takım sürecinde yaşananlarla ilgili TVF’nin açıklama yapmasını beklemek en doğrusu." ifadelerini kullandı.





