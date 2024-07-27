Filenin Sultanları'nda kadro krizi | Tuğba İvegin cephesinden yeni açıklama: Şu an çok üzgün!
A Milli Voleybol Takımı'nda kadro krizi yaşanıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kısa bir süre kala Filenin Sultanları'ndan Tuğba İvegin'in kadrodan çıkarılıp yerine İlkin Aydın'ın dahil edilmesi üzerine yeni açıklama geldi. Voleybol Federasyonu'nu takipten çıkaran İvegin'in menajeri "Bu bir teknik tercih. Ancak bu tercih Paris’te değil de, oraya gitmeden önce İstanbul’da yapılsaydı tabii ki daha şık olurdu. Tuğba şu an çok üzgün." ifadelerini kullandı.
A Milli Voleybol Takımı'nda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kısa bir süre kala Tuğba İvegin'in kadrodan çıkarılıp yerine İlkin Aydın kadroya dahil edildi.
12+1 kişi olarak belirlenen kadroda İlkin aslar arasına dahil edilirken, Beyza Arıcı +1 isim olarak yer almaya devam etti.