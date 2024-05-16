Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları galibiyet peşinde
Milletler Ligi'nin Antalya etabındaki ilk mücadelesinde Japonya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. "Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak. Milli takımın bu mücadelesi öncesi araştırmalar hız kazandı. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
"Filenin Sultanları"nın 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ilk maçında Japonya'ya 3-2 yenildi. Organizasyonda ikinci maç ise 16 Mayıs Perşembe günü Hollanda ile olacak. Öte yandan 16 Mayıs'ta Almanya-İtalya, Bulgaristan-Japonya maçları da yapılacak. İşte, Filenin Sultanları'nın maçına dair bilgiler...