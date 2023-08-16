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Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman?

15 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek 2023 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk maçı için nefesler tutuldu. Voleybolseverler maça dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. Milli takımın ilk rakibi ise Kuzey Avrupa'nın güçlü ekibi İsveç olacak. Peki, Türkiye-İsveç milli voleybol maçı ne zaman?

Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman? - 1

Voleybolda bu yıl Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 33. kez gerçekleştirilecek. Sporseverler de turnuvanın ne zaman başlayacağını ve milli takımın rakiplerini merak ediyor. İşte, Filenin Sultanları'nın maçına dair bilgiler...

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Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman? - 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugüne kadar Avrupa şampiyonalarında 2 ikincilik, 3 de 3'üncülük elde etti. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2003 ve 2019 yıllarında gümüş madalya kazanırken 2011, 2017 ve 2021 yıllarında ise kürsünün 3'üncü basamağında yer aldı.

Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman? - 3

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları C grubu ilk karşılaşmasına 18 Ağustos Cuma günü İsveç karşısında çıkacak.

Milletler Ligi'ni kazanarak dünyanın 1 numarası olan Filenin Sultanları'nın mücadele edeceği Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası TRT'den naklen yayınlanacak.



Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman? - 4

MİLLİ TAKIM KİMLERLE MÜCADELE EDECEK?

Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milli takım; Azerbaycan, Çekya, İsveç, Yunanistan, Almanya ile karşı karşıya gelecek.

"Filenin Sultanları", grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü İsveç maçıyla başlayacak.

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