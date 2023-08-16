Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman? Türkiye-İsveç voleybol maçı ne zaman?
15 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek 2023 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk maçı için nefesler tutuldu. Voleybolseverler maça dair ayrıntıları öğrenmek istiyor. Milli takımın ilk rakibi ise Kuzey Avrupa'nın güçlü ekibi İsveç olacak. Peki, Türkiye-İsveç milli voleybol maçı ne zaman?
Voleybolda bu yıl Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 33. kez gerçekleştirilecek. Sporseverler de turnuvanın ne zaman başlayacağını ve milli takımın rakiplerini merak ediyor. İşte, Filenin Sultanları'nın maçına dair bilgiler...