Filistin mesajı sonrası Benzema'nın vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor
Karim Benzema, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Filistin'e verdiği desteğin ardından Fransa İçişleri Bakanlığı ve bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Terörist suçlaması yapılan yıldız futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması talep edildi.
Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımında sürdüren 35 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema Gazze için yaptığı paylaşımlar nedeniyle ülkesinde 'terörist' ilan edildi.