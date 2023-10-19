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Filistin mesajı sonrası Benzema'nın vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor

Karim Benzema, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Filistin'e verdiği desteğin ardından Fransa İçişleri Bakanlığı ve bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Terörist suçlaması yapılan yıldız futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması talep edildi.

Filistin mesajı sonrası Benzema'nın vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor - 1

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımında sürdüren 35 yaşındaki Fransız golcü Karim Benzema Gazze için yaptığı paylaşımlar nedeniyle ülkesinde 'terörist' ilan edildi.


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Filistin mesajı sonrası Benzema'nın vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor - 2

Cezayir asıllı Fransız futbolcu, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için" ifadelerini kullandı.


Filistin mesajı sonrası Benzema'nın vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor - 3

Bu mesajın ardından Benzema, Fransız İçişleri Bakanlığı’nın ‘terör örgütüyle bağlantısı var’ suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.


Filistin mesajı sonrası Benzema'nın vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor - 4

Bu açıklama üzerine Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews Network canlı yayın açarak, “Karim Benzema’nın, Müslüman Kardeşler örgütü ile kötü şöhretli bağlantıları var. Bu grup Avrupa’da terörist olarak adlandırılıyor” dedi.


Filistin mesajı sonrası Benzema'nın vatandaşlıktan çıkarılması isteniyor - 5

Fransız milletvekili Valerie Bouay ise Benzema'nın Fransız vatandaşlığından çıkarılması yönünde çağrıda bulundu.

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