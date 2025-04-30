Final Four ne zaman? 2025 THY EuroLeague Fenerbahçe Beko yarı final maçı nerede, hangi tarihte?

FENERBAHÇE BEKO RAKİBİ VE YARI FİNAL MAÇI

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Dörtlü finallerdeki rakibi ise Panathinaikos - Anadolu Efes karşılaşmalarının sonucunda belli olacak. Fenerbahçe yarı final maçı 23 Mayıs'ta düzenlenecek.



Panathinaikos, Anadolu Efes ile çıktığı ilk çeyrek final maçını 87-83 kazanırken ikinci mücadeleyi ise Anadolu Efes 79-76 galip tamamladı.



Böylece Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde 7 kez dörtlü finale adını yazdırmayı başardı.