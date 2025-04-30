Final Four ne zaman? 2025 THY EuroLeague Fenerbahçe Beko yarı final maçı nerede, hangi tarihte?
THY EuroLeague heyecanı final four müsabakaları ile sürecek. Yarı finale adını yazdıran ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Temsilcimizin rakibi ise Panathinaikos ya da Anadolu Efes olacak. Gözler Avrupa Ligi yarı final maçı tarihinde. EuroLeague final four ne zaman, nerede olacak?
EuroLeague çeyrek final maçlarında Fenerbahçe Beko, rakibi Paris'i peş peşe üç kez mağlup ederek adını dörtlü finale yazdırdı. Tarihinde ilk kez EuroLeague final fooru Avrupa dışında düzenlenecek. İşte, Fenerbahçe Beko final foru rakibi ve maç tarihi...