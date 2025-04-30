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Final Four ne zaman? 2025 THY EuroLeague Fenerbahçe Beko yarı final maçı nerede, hangi tarihte?

THY EuroLeague heyecanı final four müsabakaları ile sürecek. Yarı finale adını yazdıran ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Temsilcimizin rakibi ise Panathinaikos ya da Anadolu Efes olacak. Gözler Avrupa Ligi yarı final maçı tarihinde. EuroLeague final four ne zaman, nerede olacak?

Final Four ne zaman? 2025 THY EuroLeague Fenerbahçe Beko yarı final maçı nerede, hangi tarihte? - 1

EuroLeague çeyrek final maçlarında Fenerbahçe Beko, rakibi Paris'i peş peşe üç kez mağlup ederek adını dörtlü finale yazdırdı. Tarihinde ilk kez EuroLeague final fooru Avrupa dışında düzenlenecek. İşte, Fenerbahçe Beko final foru rakibi ve maç tarihi...

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Final Four ne zaman? 2025 THY EuroLeague Fenerbahçe Beko yarı final maçı nerede, hangi tarihte? - 2

2025 EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi dörtlü final maçları bu sene ilk kez Avrupa dışında Abu Dabi'de düzenlenecek. Yarı final, 2.'lük maçları ve finaller 23-25 Mayıs tarihlerinde olacak. Final four maçları Yas Adası'ndaki Etihad Arena'da gerçekleşecek.

Final Four ne zaman? 2025 THY EuroLeague Fenerbahçe Beko yarı final maçı nerede, hangi tarihte? - 3

FENERBAHÇE BEKO RAKİBİ VE YARI FİNAL MAÇI

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Dörtlü finallerdeki rakibi ise Panathinaikos - Anadolu Efes karşılaşmalarının sonucunda belli olacak. Fenerbahçe yarı final maçı 23 Mayıs'ta düzenlenecek.

Panathinaikos, Anadolu Efes ile çıktığı ilk çeyrek final maçını 87-83 kazanırken ikinci mücadeleyi ise Anadolu Efes 79-76 galip tamamladı.

Böylece Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde 7 kez dörtlü finale adını yazdırmayı başardı.

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